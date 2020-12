Gemma Mengual, la medallista olímpica de natación sincronizada, dice adiós a sus gafas

MADRID, 5 (CHANCE)



Gemma Mengual, medallista olímpica, que cuenta con un palmarés de 17 medallas de oro, 18 de plata y 12 de bronce, entre campeonatos del Mundo, Europeos y Juegos Olímpicos, muestra su primera exhibición de natación sincronizada tras decir adiós a sus gafas gracias a una operación de astigmatismo y miopía realizada con éxito en Clínica Baviera.



La nadadora se ha operado mediante cirugía refractiva láser en la clínica que la compañía tiene en Barcelona. Con esta intervención ha corregido el problema visual que le obligaba a utilizar gafas en su día a día.



"Decidí que quería operarme por la incomodidad que me suponía tener que recurrir constantemente a las gafas al entrenar o llevar a cabo cualquier rutina diaria. Me decanté por esta clínica porque me habían hablado muy bien de su equipo médico y, además, porque la operación era muy rápida, con una recuperación casi inmediata y prácticamente indolora. Para mí ha sido todo un acierto y estoy muy contenta con el resultado por todo lo que ha mejorado mi calidad de vida", ha explicado Gemma Mengual.



De esta forma, Gemma, la única nadadora que ha conseguido cuatro medallas de oro en unos campeonatos europeos, se ha despedido de sus gafas. Desde su intervención, ya no tendrá que utilizar este elemento que ha formado parte de su día a día desde los 18 años para corregir su astigmatismo y su miopía.



La nadadora olímpica ha realizado su primer ejercicio de natación sincronizada tras la operación en un evento organizado por Clínica Baviera en Madrid. En la cita, la deportista ha estado acompañada por Fernando Llovet, director médico de Clínica Baviera, y por Paloma del Río, periodista deportiva, que ha indicado que la coreografía ha estado formada por movimientos de ballet, tirabuzones, tirabuzones descendentes, transiciones y, en la parte más profunda de la piscina, movimientos espectaculares como la barracuda. Todo acompañado de la expresividad y elegancia de brazos, manos y piernas que caracterizan a Gemma y que se movían al ritmo que marcaba la música de Amatria.