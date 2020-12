Fútbol/Primera.- (Previa) La Real Sociedad quiere afianzarse en la cabeza en el derbi vasco de Mendizorrotza

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad, líder de LaLiga Santander al comienzo de la duodécima jornada, visita Mendizorrotza (21.00 horas) con el objetivo de mantenerse en lo más alto ante un Deportivo Alavés eufórico tras derrotar al Real Madrid, en una jornada de domingo en la que Villarreal y Elche buscan romper su racha de empates (18.30 horas), Osasuna y Real Betis alejarse de la zona de descenso (16.15 horas) y Granada y Huesca, recuperarse de sus últimos tropiezos (14.00 horas).



Los donostiarras, que la semana pasada interrumpieron una racha de seis triunfos seguidos ante el Villarreal (1-1), acumulan 24 puntos, uno más que el Atlético de Madrid, el único equipo de la categoría que ha recibido menos goles (2) que el cuadro de Imanol Alguacil (5). Sin embargo, continúan siendo el equipo más goleador (22) del campeonato.



Con estas bazas, el conjunto 'txuri urdin' inicia una semana clave en la que se jugará el pase a dieciseisavos de final de la Europa League en San Paolo, después de dejarse sin hacer los deberes ante el Rijeka (2-2). Pensando en ese duelo decisivo ante el Nápoles, el técnico del cuadro guipuzcoano reservará a algunos de sus hombres, algo que unido a las bajas con las que ya cuenta le hará apostar por un once distinto.



Entre estas ausencias estarán la del 'pichichi' de la categoría, Mikel Oyarzabal, y la de Aritz Elustondo, que se fracturó dos costillas en la competición continental. Tampoco estarán Illarramendi, Jon Guridi, Luca Sangalli ni Álex Sola.



Enfrente tendrá a un Alavés (13) que ha conseguido distanciarse de la zona de quema, tres puntos por debajo, después de firmar en las cinco últimas jornadas tres empates y dos victorias, la última de ellas de mérito ante el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano (1-2). Ahora, tratará de aprovechar la inercia para seguir escalando posiciones.



EL VILLARREAL BUSCA ASENTARSE EN ZONA CHAMPIONS



En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal, tercer clasificado de LaLiga (20), espera continuar su buena marcha ante un Elche que no vence desde hace cinco jornadas. Los de Unai Emery solo han hincado la rodilla en un partido esta temporada, en la tercera fecha ante el FC Barcelona (0-4), y desde entonces no han vuelto a caer y han conseguido auparse a la zona 'Champions' de la clasificación.



Además, han sellado ya su billete para las eliminatorias de la segunda competición europea, como primeros de grupo, tras superar esta semana al Sivasspor (0-1), por lo que el duelo del próximo jueves ante el Qarabag será un mero trámite y podrán centrarse en LaLiga. Para el duelo, el cuadro castellonense no tendrá disponibles a Bacca, Alberto Moreno y Moi Gómez, mientras que Paco Alcácer continúa siendo duda por una sobrecarga en los isquiotibiales.



Los ilicitanos, por su parte, no vencen desde finales de octubre, cuando superaron al Valencia (2-1), pero han enlazado tres empates en las últimas semanas que le bastan para mantenerse en la parte templada de la tabla (13). Emiliano Rigoni regresa al cuadro de Almirón tras superar su lesión, y Lucas Boyé se perderá el choque por sanción.



GRANADA, HUESCA, OSASUNA Y BETIS,



Por su parte, el Granada necesita reconducir ante el Huesca su rumbo en LaLiga, donde acumula tres derrotas consecutivas y cuatro jornadas sin ganar, para tratar de no perder el tren de los puestos continentales. Los de Diego Martínez, aun así, se mantienen a un punto de los 15 que marcan la zona noble.



En Europa, su tropiezo ante el PSV Eindhoven (0-1) no ha impedido su pase a los dieciseisavos de final, por lo que, a falta de una jornada, podrán centrarse en mejorar en el campeonato doméstico. Fede Vico, Neyder Lozano y Ángel Montoro no podrán disputar el duelo, para el que todavía son duda Ramón Azeez, Víctor Díaz y Kenedy.



Los oscenses (7), que solo lamentarán la ausencia de Antonio Valera tras recuperar a Doumbia, continúan colistas y sin estrenar su casillero de triunfos este curso, después de caer la pasada semana ante el Sevilla (0-1), y son el equipo menos goleador de la categoría junto a Eibar y Osasuna (8).



Precisamente, los navarros disputarán ante el Real Betis el otro choque de la jornada dominical, con ambos necesitados de sumar para alejar el descenso. El cuadro rojillo (11) marca la zona de permanencia con un punto de renta sobre el primero de los equipos en peligro, el Real Valladolid, después de haber conseguido solo un punto de los últimos 12 en juego.



El equipo verdiblanco, por su parte, solo maneja un punto más que los de Jagoba Arrasate; los de Manuel Pellegrini son, además, el conjunto más goleado del campeonato (23), en parte por las últimas tres derrotas sufridas de manera consecutiva ante el FC Barcelona (5-2), el Athletic Club (4-0) y el Eibar (0-2).



--PROGRAMA DEL DOMINGO DE LALIGA SANTANDER.



Granada CF - SD Huesca. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 14.00.



CA Osasuna - Real Betis. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15.



Villarreal CF - Elche CF. Jaime Latre (C.Aragonés) 18.30.



Deportivo Alavés - Real Sociedad. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.