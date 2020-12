Fútbol.- Simeone: "No nos detenemos en lo que estamos haciendo"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que no se detiene a mirar lo que están "haciendo" después de ganar al Valladolid (2-0) en la duodécima jornada de Liga y situarse en el liderato provisional con dos partidos menos que sus rivales por la primera posición.



El técnico argentino no entró a valorar los números o la posible condición de favorito al título. "Siempre miramos el siguiente partido, no nos detenemos en lo que estamos haciendo, vivimos de lo que va a pasar la semana que viene", dijo Simeone en la rueda de prensa posterior al choque contra el Valladolid.



"En el primer tiempo, la primera parte de la transición al ataque siempre fue buena, fue correcta, empezamos a generar dificultades al Valladolid en las bandas, pero no tuvimos precisión, estuvimos espesos. Luego lo hablamos en el descanso y creo que -sin duda- la posición de Lemar en la izquierda y de Llorente por dentro nos dieron más profundidad", analizó.



"A partir de ahí apareció el primer gol; y luego Joao Félix y Koke terminaron por generar mayor velocidad en la transición que nos había faltado en la primera parte. Con el segundo gol se encaminó a otro partido", añadió Simeone.



Preguntado por Lemar, autor del 1-0, el entrenador colchonero reconoció que le "pone muy contento". "Está trabajando con muchas ganas desde hace mucho tiempo, con ganas de mostrar el futbolistas que es y que tiene dentro. No ha podido tener la regularidad que el hubiera querido, pero creemos que ahora debe tener el sitio que le corresponde en el equipo. Ojalá esas actuaciones le generen seguridad y aplomo porque necesitamos a todos los futbolistas para llegar a los objetivos del club", manifestó.



Y sobre Llorente dijo que "en estos momentos tiene una ilusión enorme, le da lo mismo jugar 15 ó 30 minutos, de titular o de suplente, de delantero o en el lado derecho. Eso es lo que nos genera pasión en este juego, ojalá podamos mantener esta ilusión porque es necesario para pdoer rendir al nivel que buscamos", agregó.



Por último, Simeone apuntó que los 60 minutos que jugó Luis Suárez, "tras dos semanas largas sin jugar", le "vendrán muy bien", y admitió que están "preocupados" por su escasa eficacia en el balón parado. "Estamos ocupados en mejorarla, es real, no estamos siendo fuertes a pelota parada. Un punto no positivo del equipo porque tenemos buenos futbolistas y muy buenos cabecceradores. El entrenador deberá buscar soluciones", sentenció.