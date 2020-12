Fútbol.- Sergio González: "Este Atlético no se despista, ha estado contundente"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, sacó "muchas cosas positivas" de la derrota (2-0) ante el Atlético de Madrid este sábado, ya que compitieron y exigieron a un equipo invicto en la Liga, pero que demostró que no se despista y que es "contundente".



"La misma sensación siempre que venimos al Wanda. Hemos vuelto a competir. La primera parte ha sido buena y en la segunda hemos salido bien, y ellos en su primer chut nos hemos despistado. Este Atlético de Madrid no se despista, está concentrado. En los pequeños matices ha estado contundente", afirmó en rueda de prensa.



El preparador del Pucela reconoció que la salida de artillería local tras el descanso subió mucho el nivel. "El plan A ha salido y han mostrado su calidad. El gol les ha dado tranquilidad, a nosotros nos ha hecho cambiar el plan del partido y el 2-0 nos ha mermado mucho. Hay muchas cosas positivas pero nos vamos fastidiados", dijo.



"La fuerza grupal es lo que nos hace competir y estar en Primera División. No hemos querido arriesgar, la alternativa de Roque ha sido el cambio más destacado. Todos han estado a buen nivel. Todos van a ser parte importante en que nos salvemos", añadió.