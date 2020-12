05/12/2020 Fútbol.- Rodri: "Con Simeone aprendí muchas cosas que no tenía". El centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández ha reconocido que aprendió "muchas cosas" con Diego Pablo Simeone durante su etapa en el Atlético de Madrid, y ha explicado que ahora está más "adaptado" en el conjunto inglés y tiene "la sensación de tener más control" que la temporada pasada. DEPORTES DAZN



"Con Simeone aprendí muchas cosas que no tenía, de posicionamiento, de competitividad, de otras cosas que, a lo mejor, creía que no eran importantes y me han completado como jugador", declaró en una entrevista en exclusiva a DAZN, que se puede ver en la plataforma.



Además, aseguró que con su llegada al cuadro 'citizen' mejoró "el posicionamiento, el rigor táctico y el entendimiento de la posición", recalcando que tanto el 'Cholo' como Pep Guardiola le han ayudado muchísimo. "Son dos entrenadores que me han completado mucho y que, afortunadamente, he tenido en mi carrera", apuntó.



"Siempre lo he dicho, son grandes entrenadores en lo que quieren ofrecer. Para mí, los mejores entrenadores son los que son capaces de convencer a un tipo de futbolistas, a un equipo, de hacer algo para ganar y conseguirlo; eso es para mí, el objetivo de los entrenadores, da igual un poco qué fútbol desarrolles", continuó.



Por último, el internacional español reconoció que este curso se siente más cómodo en el equipo que el año pasado. "Creo que ya estoy totalmente adaptado, siento ya que es distinto. Cuando empezaba, cuando saltaba al campo antes como que no tenías la sartén por el mango, es decir, no te sentías totalmente con el control de la situación porque tienes que aprender un poco cómo juegan los equipos, cómo se desarrollan los partidos", manifestó.



"Ahora ya, después de un año y después de la experiencia que he cogido aquí de los tipos de partidos y también de los rivales, que los conoces, tengo la sensación de tener más control y de saber qué hacer en cada momento", prosiguió.



