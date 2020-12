Fútbol.- El TAD concede la cautelar al técnico del Cádiz Álvaro Cervera

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha concedido este sábado la suspensión cautelar de la sanción de cuatro partidos al entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, que podrá sentarse este sábado (21 horas) en el banquillo para dirigir a su equipo en el partido de Liga frente al FC Barcelona.



El Cádiz ha anunciado esta decisión horas antes del partido después de que fuese notificada el viernes a última hora por parte del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



"De esta manera, el entrenador podrá sentarse en el banquillo, mientras que se estudia el recurso con las alegaciones que se presentará en el plazo establecido", sentenció el club andaluz.



La sanción a Cervera llegó tras las palabras del técnico en la rueda de prensa posterior al partido contra el Granada: "Sólo hay tres personas que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. Con los medios que hay ahora... Creo que la jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco. Vemos por televisión que hay partidos que se paran por revisar jugadas. Me gustaría saber y que me explicaran por qué no se para el nuestro por esta jugada", dijo.