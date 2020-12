Fútbol.- Cervera: "Hemos salido a defender para poder ganar el partido"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El técnico del Cádiz CF, Álvaro Cervera, aseguró que salieron a "defender" ante el FC Barcelona para "poder ganar el partido" en la duodécima jornada de Liga (2-1) y admitió que su estrategia pasó por echarse atrás y esperar su momento ante el conjunto de Ronald Koeman.



"El partido pasaba porque ellos no se pusieran por delante en el marcador, eso nos hubiera hecho abrirnos un poco más. Pensábamos que íbamos a ganar por pocos goles, pero nunca marcando muchos. Y también sabíamos que no teníamos que dejarles entrar por dentro, que Messi no recibiera, y... como no centran muchos balones hemos dejado abiertos los laterales y nos cerramos por dentro", detalló.



"Sé que parece muy simple pero al Barcelona si no le defiendes así te lo hace muy complicado. Hemos salido a defender para poder ganar el partido. No me siento orgulloso, solo que me gustaría que mis equipos pudiese tratarles de tú a tú a todos los equipos y por eso debo jugar así, es mi opinión", añadió el técnico amarillo.



"El Atlético nos metió cuatro, la Real nos ganó y nos pudo haber metido muchos más. Mi misión es intentar que el Cádiz se salve y da la casualidad que los partidos que mejor hemos defendido hemos ganado. Es una opinión y yo lo veo así. No es que nosotros seamos malos, somos buenos, pero ellos son muy, muy buenos", indicó Cervera en rueda de prensa.



Preguntado por los 18 puntos que ya tiene el Cádiz y el buen regreso a Primera, Cervera recordó que "ningún partido es igual que éste". "No hay ningún equipo en la categoría que te obligue tanto, bueno hay otros dos, pero la premisa sabíamos que era defender. Sobre diez teníamos que defender siete y atacar tres. Y lo hemos hecho bien sin las virtudes que tienen otros, pero tenemos ésta", dijo.



"Lo hacemos bien, muy atrás, pero bien. El techo del equipo son los puntos para la salvación. Que nadie se imagine nada porque nuestro techo es únicamente mantener la categoría (...) El mérito es de todos, de todo el cadismo y de todo el Cádiz e incluso de la gente que no viene por los ánimos que te dan", sentenció Cervera.