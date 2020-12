Fórmula 1/GP Sakhir.- Carlos Sainz: "Este circuito es la guerra, hay que tirar de truquillos"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) se mostró satisfecho con lo que pudieron sacar del sábado de cara al Gran Premio de Sakhir, con un octavo puesto en la parrilla y sin gastar neumáticos para la carrera, a base de "truquillos" en un "circuito" que es "la guerra".



"Es la guerra este circuito. Cada vez que vuelves a boxes tienes algo roto. Para lo lentos que hemos sido todo el fin de semana, en la calificación con un poco de intuición he decidido utilizar un juego de duros para calentarme, para retrasar la vuelta con blandos lo máximo posible", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.



Sainz explicó lo que tuvo que hacer para estar cómodo en la Q3. "He cogido un rebufo muy bueno y me he encontrado en la Q3 con los juegos de blancos, pero sin rebufos se ha visto, el coche no está para hacer récords. Hoy ha habido que tirar de otras cosas, más que de talento de truquillos", dijo.



"Hemos logrado guardar dos sets de medios para la carrera, es lo correcto. Hoy ha sido lo máximo y un día muy bueno, después de los libres tres nos veíamos 12 o 13 y utilizando los neumáticos", terminó.