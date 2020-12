Fiabilidad, oxígeno e irregularidad

El delantero argentino del Barcelona FC, Lionel Messi (c) rodeado de jugadores del Cádiz, durante el partido de LaLiga que enfrentó al Cádiz CF y al Barcelona FC este sábado en el estadio Ramón de Carranza. EFE/Román Ríos.

Madrid, 5 dic (EFE).- La fiabilidad mostrada por el Atlético Madrid jornada a jornada y reafirmada con el triunfo ante el Valladolid contrastó con la irregularidad del Barcelona, que dio otro paso atrás incapaz en Cádiz (2-1), erigido en la revelación del curso.

El Real Madrid emergió. Renació y tomó oxígeno en el estadio Sánchez Pizjuán en el primero de los capítulos de una semana clave.

Cuarta derrota del Barcelona en los once partidos que ha jugado. Fuera de Europa, contempla doce puntos por detrás al Atlético Madrid. Queda lejos el liderato para el conjunto de Ronald Koeman que no termina de encontrar la estabilidad para asentarse como aspirante a un título que se aleja.

El Cádiz, que semanas atrás dejó en evidencia al Real Madrid en Vadebebas, mostró carácter y ambición para aferrarse a la categoría. El Barcelona, contundente en Europa, es frágil en LaLiga, donde no puede debilitar a rivales ordenados.

El gol de Álvaro Giménez a los ocho minutos alborotó al cuadro de Koeman que no logró enderezar el partido hasta la segunda mitad con el tanto de Jordi Alba. Pero a continuación, un error grosero de Lenglet fue aprovechado por Álvaro Negredo, que anotó el gol de la victoria.

Es una semana relevante para el Atlético Madrid, intratable, fiable y contundente jornada a jornada, con pinta de líder en cuanto la Liga se ponga en orden. Más pronto que tarde. El equipo de Diego Pablo Simeone se juega su supervivencia europea el miércoles, en Salzburgo, y después el derbi, donde pretende enterrar al Real Madrid.

Tuvo un día algo espeso en la visita al Wanda del Valladolid. Pero le bastó con las diferencias que en la actualidad marca Marcos Llorente, uno de los futbolistas más en forma de la competición.

Contribuyó al primer gol firmado año y medio después por el francés Lemar, y anotó el segundo en una exhibición física de las suyas.

Mantiene la racha el Atlético Madrid, que ya acumula siete victorias seguidas y que con dos partidos por completar aventaja en dos puntos a la Real Sociedad, que el domingo visita al Alavés.

A seis mantiene al Real Madrid, que tomó oxígeno en el Sánchez Pizjuán (0-1) para detener la sangría. Sin apenas rotaciones y aferrado a un gol provocado entre Vinicius y el meta Bono el conjunto de Zinedine Zidane dejó atrás el bache de tres encuentros sin ganar.

Es básica la semana que ha invadido el equipo blanco. Se juega el Real Madrid la supervivencia europea el miércoles ante el Borussia Monchengladbach y también sus ambiciones ligueras, en el derbi contra el Atlético Madrid. Una derrota puede suponer una losa.

Salvó el primer punto caliente. En el Sánchez Pizjuán. Ante un rival que pierde terreno en sus opciones y que no pudo ante la seriedad de su rival.

La duodécima fecha, abierta el viernes con el triunfo en San Mamés del Celta, siguió con el segundo triunfo del curso del Levante, que acentuó la mala racha del Getafe (3-0) que eleva a seis sus partidos sin ganar.

El fútbol al contragolpe y la superioridad numérica durante 83 minutos dieron al Levante una victoria balsámica, tras ocho partidos sin sumar los tres puntos, ante el equipo madrileño que vio muy pronto reducidas sus opciones y que perdió una buena oportunidad para reaccionar, hasta acabar con nueve jugadores.

Roger, Dani Gómez y De Frutos plasmaron el éxito del conjunto de Paco López, que sale del descenso.