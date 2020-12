Estrecho margen entre los dos grandes partidos en las legislativas en Rumanía

Ludovic Orban, actual primer ministro del PNL.EFE/EPA/ROBERT GHEMENT/Archivo

Bucarest, 5 dic (EFE).- Unos 19 millones de rumanos eligen este domingo, entre estrictas precauciones frente a la covid, el Parlamento del que saldrá el nuevo Gobierno. El Partido Nacional Liberal (PNL) del actual primer ministro, Ludovic Orban, parte como favorito, aunque a escasa distancia de los opositores socialdemócratas.

Según los últimos sondeos, del pasado jueves, el PNL obtendría un 33 % de los votos, frente al 30 % del opositor Partido Social Demócrata (PSD), y el 17 % del reformista y liberal USR PLUS, que ha apoyado puntualmente al Gobierno sin ser parte de él. Encuestas anteriores daban al PNL entre el 25 y 28 % de los votos, al PSD entre el 21 y 24 %, y al USR PLUS entre el 18 y 23 %.

Un solo sondeo prevé una victoria socialdemócrata. Fue realizado por la encuestadora IRES, fundada por el político socialdemócrata Vasile Dancu, y da al PSD un 35 % del voto, frente al 32 % del PNL y un 16 % al USR PLUS.

DESENLACE MÁS PROBABLE

Todos estos escenarios apuntan a un mismo desenlace: un Gobierno de coalición liderado por el PNL que incluya a la alianza USR PLUS.

Así lo adelantó el propio presidente del país, el aliado del PNL Klaus Iohannis, que será el encargado de nombrar primer ministro y pidió la semana pasada al partido gobernante que se prepare para formar una coalición con USR PLUS, que le daría al ejecutivo una mayoría sólida con la que capear la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

La pandemia ha sido uno de los temas centrales de la campaña, en la que el PNL ha visto desmoronarse la amplia ventaja sobre el PSD que le daban las encuestas al calor de una crisis económica provocada por las restricciones para evitar contagios.

Según estimaciones oficiales, Rumanía cerrará 2020 con una recesión superior al 4 % y un déficit público por encima del 9 % del Producto Interior Bruto (PIB).

TESTS EN MASA Y VACUNACIÓN

La oposición socialdemócrata reprocha al Gobierno del PNL no haber hecho tests en masa para poder aplicar medidas quirúrgicas que, a su juicio, hubieran podido evitar las restricciones que han llevado al cierre a numerosos negocios de sectores como el turismo y el ocio nocturno.

El PSD ha incorporado en sus listas a dos destacados médicos para dar confianza al electorado respecto a su capacidad para dar respuesta a la pandemia.

Por su parte, el Gobierno defiende su gestión de la crisis, y el viernes presentó una “Estrategia Nacional de Vacunación” contra la covid que da prioridad a los profesionales médicos y a la tercera edad pero no especifica cuándo comenzará a administrarse la vacuna.

El presidente Iohannis, que ha hecho abiertamente campaña por el PNL, ha asegurado que las vacunas comenzarán a administrarse en Rumanía “a principios del año que viene”.

ELECCIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Un total de 12.186 personas han fallecido hasta ahora por la covid-19 en el país balcánico, donde 12.472 pacientes están hospitalizados en estos momentos, de ellos, 1.280 en cuidados intensivos.

Para evitar contagios de covid, los electores habrán de desinfectarse manos las manos y guardar una distancia de seguridad de al menos un metro en las colas en los colegios electorales. Pese a ello, los partidos temen que el miedo a contagiarse lleve a una notable caída de la participación, que en 2016 no llegó al 40 %.

Con el objetivo de evitar que nadie se quede sin votar debido a las restricciones en vigor, el Gobierno permitirá que los ciudadanos con derecho a voto circulen hasta la 1 de la madrugada en vez de hasta las 23.00 de la noche, que es cuando comienza el toque de queda decretado para evitar rebrotes en fiestas.

AUSTERIDAD FRENTE A GASTO SOCIAL

Al margen de la pandemia, campaña electoral (virtual por la pandemia) estuvo marcada por la economía. Rumanía cerró 2019 con un déficit público del 4,6 %, más de un punto y medio por encima del límite del 3 % que se comprometieron a respetar todos los países de la Unión Europea (UE).

La cifra fue resultado de las constantes subidas de salarios públicos y pensiones del anterior Gobierno socialdemócrata, en el poder entre enero de 2017 y noviembre del año pasado, cuando el PNL le arrebató el poder mediante una moción de censura.

El Gobierno minoritario del PNL intentó contener el gasto público -disparado aún más por las compensaciones económicas durante la pandemia- renunciando al nuevo incremento de las pensiones en un 40 % planeado por el Ejecutivo socialdemócrata.

Pero el PSD -que obtuvo el 45 % del voto en las legislativas de hace cuatro años, frente al 20 % del PNL y el 8,9 % de USR PLUS- utilizó su mayoría parlamentaria para aprobar esa misma medida, calificada de “irresponsable” por el Gobierno.

Los socialdemócratas presentaron en la campaña esa victoria sobre el Gobierno como una prueba de que son el único partido preocupado por los jubilados y otros sectores sociales vulnerables en Rumanía.

Marcel Gascón