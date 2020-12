España se pone a prueba durante cuatro días festivos para frenar el contagio

Puesto navideño de la Plaza Mayor de Madrid, este sábado. EFE/Víctor Lerena

Madrid, 5 dic (EFE).- Casi todas las regiones españolas permanecerán cerradas a los desplazamientos de entrada y salida durante al menos los cuatro días festivos consecutivos que comenzaron este sábado en la mayoría de ellas, como medida preventiva para que la incidencia de contagios de coronavirus siga a la baja.

Con la vista puesta en la Navidad, las autoridades aplican desde hace semanas fuertes restricciones de movilidad, de relaciones sociales y de actividad comercial y de ocio para controlar el contagio, hasta reducirlo a una media de 231,11 casos por cien mil habitantes en los 14 últimos días, uno de los niveles más bajos de Europa.

El 19 de noviembre, esa incicencia superaba aún los 500 contagios en España. La tendencia favorable, lenta, pero constante, se nota también en la presión hospitalaria, pues los enfermos de covid-19 ocupan ahora el 10,53 % de las camas ordinarias y el 25,28 % en las unidades de cuidados intensivos, aunque todavía son tasas preocupantes.

IMPEDIR VIAJES NO JUSTIFICADOS

España es uno de los países más afectados por el coronavirus, con 1.684.647 infectados y 46.252 fallecidos desde el principio de la pandemia, según los datos oficiales.

El país continúa en estado de alarma, declarado de nuevo el 25 de octubre pasado, con la mayoría de las regiones cerradas al tránsito (salvo causas justificadas, laborales, sanitarias y otras), toques de queda nocturnos y fuertes limitaciones socioeconómicas.

Los controles policiales de carretera en los puntos limítrofes entre regiones se intensificaron este viernes y hoy para impedir viajes no justiticados, pues la movilidad es uno de los factores que más influyen en la transmisión vírica.

Por eso, estos cuatro días festivos, en vísperas de la Navidad, son clave para controlar efectivamente el contagio y no tener que recurrir a medidas aun más drásticas próximamente, según repiten las autoridades.

En declaraciones a Efe, la directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti, reconoció hoy la necesidad de muchos españoles, incluso por salud mental, de reencontrase con lo suyos en las fiestas, pero invitó a reducir la movilidad a lo mínimo indispensable.

MADRID, PARA LOS MADRILEÑOS

Tradicionalmente, muchos españoles aprovechan estos días para trasladarse a otras localidades y regiones o moverse dentro de sus propios lugares de residencia para comprar, por ejemplo la famosa lotería de Navidad, comer en restaurantes, encontrarse con familiares y amigos y ver la iluminación y los espectáculos navideños, con aglomeraciones en las zonas más céntricas.

Es el caso de la capital de España, visitada por miles de personas de otras regiones durante estos días del año; pero esta vez no será así, pues la región de Madrid estará cerrada al tránsito hasta el 14 de diciembre, salvo por motivos justificados.

Así que estos cuatro días festivos previos a la Navidad se presentan este año con una ambiente "descafeinado" para los madrileños y "muy flojo" para los comerciantes, que notan la falta de turistas nacionales y extranjeros.

Sin embargo, hay cosas que no cambian, como el gran árbol de Navidad de la céntrica Puerta del Sol o su belén, que este año está al aire libre, pero sigue siendo una visita imprescindible.

"Venimos todos los años, pensábamos que éste no lo iban a poner, pero ya hemos visto que sí, aunque nos hubiese gustado verlo en otras circunstancias", comenta Aurora, una de las personas que esperan para poder admirarlo.