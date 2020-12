El presidente Akufo-Addo busca un segundo mandato en las elecciones de Ghana

El presidente Akufo-Addo durante un acto electoral esta semana. EFE/EPA/CHRISTIAN THOMPSON

Accra, 5 dic (EFE).- Unos diecisiete millones de votantes están llamados este lunes a las urnas en Ghana, una de las democracias más estables de África, en unas elecciones generales en las que el presidente saliente, Nana Akufo-Addo, busca un segundo mandato de cuatro años.

Los ghaneses elegirán no sólo a su presidente, sino a los 275 diputados del Parlamento en 38.622 colegios electorales, que abrirán a las 07:00 GMT y cerrarán a las 17:00 GMT en todo el territorio nacional.

Serán las octavas elecciones consecutivas desde la restauración de la democracia multipartita en 1992 en este país de África occidental.

Akufo-Addo declaró esta semana que el lunes será un día de fiesta nacional para permitir a los votantes ejercer su derecho democrático y garantizar el cumplimiento de las medidas de salud pública decretadas para frenar la expansión de la covid-19.

Aunque doce candidatos se disputan la jefatura del Estado, sólo dos tienen realmente posibilidades de lograr el triunfo: Akufo-Addo, de 76 años y líder del oficialista Nuevo Partido Patriótico (NPP, centroderecha), y el expresidente John Dramani Mahama, del Congreso Nacional Democrático (NDC, centro izquierda).

El ganador debe obtener más del cincuenta por ciento de los sufragios para evitar una segunda ronda que, de lo contrario, se celebraría el 28 de diciembre con los dos candidatos más votados en liza.

TERCERA BATALLA ENTRE DOS GIGANTES

Será la tercera vez que Akufo-Addo y Mahama, dos gigantes de la política ghanesa, se enfrenten en las urnas, pues el segundo venció al primero en 2012 y el presidente saliente derrotó al candidato del NDC en 2016.

En el terreno legislativo, el NPP tiene actualmente 169 escaños en el Parlamento, mientras el NDC cuenta con 106.

Las elecciones se celebran casi un mes después de la muerte del expresidente Jerry Rawlings, quien dirigió Ghana durante dos décadas en una carrera camaleónica en la que pasó de líder golpista a ganador de dos elecciones presidenciales como jefe del NDC.

Akufo-Addo, que, al igual que Mahama, rindió tributo al fallecido exmandatario, parte como favorito en las encuestas electorales para alzarse con el triunfo.

Durante la campaña, el presidente saliente ha presumido de una gestión económica favorable hasta la llegada de la pandemia de covid-19 a este país, de unos treinta millones de habitantes, que destaca como el primer productor africano de oro y el segundo exportador mundial de cacao.

El Gobierno había proyectado para este año un crecimiento cercano al siete por ciento, pero ha tenido que rebajar esa cifra a un 1,9 % debido al impacto del coronavirus, si bien prevé un incremento próximo al seis por ciento en 2021.

Akufo-Addo también ha destacado, entre sus logros, la aplicación del programa "Política de escuela secundaria gratuita", que permite a los estudiantes en Ghana acceder gratis a esa enseñanza.

"Si creen que las políticas de mi gobierno han tenido un impacto positivo en sus vidas y no se han arrepentido de haber votado por mí, les instaré a que sigan teniendo fe en mí", dijo en un mitin de campaña.

"En las elecciones de diciembre, que sean cuatro años más para que Nana haga más por ustedes", agregó Akufo-Addo.

Por su parte, Mahama, que como presidente elegido en las urnas gobernó el país desde 2013 a 2017, si bien como vicepresidente accedió a la jefatura de Estado en julio de 2012 tras la muerte de John Atta Mills, ha criticado la gestión económica del Ejecutivo.

El Banco de Ghana señaló recientemente que la relación entre la deuda y el producto interior bruto (PIB) alcanzó en septiembre pasado el 71 %, un indicador muy alto que arroja dudas sobre la solidez de la economía nacional.

Mahama también ha recordado las infraestructuras que construyó durante su presidencia y ha criticado a su contrincante por no combatir la corrupción.

"Todo lo que ves es corrupción. El tiempo que estuvimos en el poder, nos etiquetaron con el pincel de la corrupción e hicieron mucho ruido al respecto. Hoy el presidente se baña en corrupción", aseveró en un mitin electoral el líder del NDC, quien también acusa a Akufo-Addo de ser intolerante con sus detractores.

LA UE, OBSERVADORA DE LAS ELECCIONES

Las elecciones contarán con la presencia de misiones de observación internacionales, como la de la Unión Europea (UE), encabezada por el eurodiputado español Javier Nart y que estará integrada por unos ochenta observadores.

"Esta misión es una clara señal del firme compromiso de la UE de apoyar elecciones pacíficas, creíbles y transparentes en el país", afirmó este noviembre Nart, cuya misión se desplegará en las dieciséis regiones de Ghana.

"Estas importantes elecciones marcarán otro hito para Ghana, y la UE está comprometida a acompañar al pueblo ghanés durante todo el proceso", añadió el eurodiputado.

La Comisión Electoral ha adelantado que podría declarar los resultados en 24 horas, si bien la ley estipula que debería hacerse en 72 horas.

Mawusi Afele