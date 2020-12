El Juan Sebastián Elcano entra en Guayaquil en medio de salvas de artillería

El buque escuela Juan Sebastián Elcano llega hoy al puerto de Guayaquil (Ecuador). EFE/ Marcos Pin

Guayaquil, 5 dic (EFE).- Bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y sin que ningún mando descendiera a puerto, el buque escuela de la Armada española Juan Sebastián Elcano atracó este sábado en el puerto de Guayaquil, en medio de una bienvenida con salvas de artillería.

El nonagenario buque escuela hizo su ingreso al muelle entre las verdes islas que conforman las plácidas entradas de mar en la provincia de Guayas y una cortina de humo producto de los cañonazos.

"Antes, cuando un buque entraba a puerto daba 21 salvas en señal de que llegaba sin intenciones hostiles, y de la plaza le respondían con once", explicó a Efe un oficial de la Armada ecuatoriana sobre este protocolo.

En tierra firme observaban la maniobra el comandante de operaciones navales de la Armada ecuatoriana, contraalmirante Daniel Ginés Villacís, el embajador de España, Carlos Abella y de Arístegui, y un representante personal de la alcaldesa Cynthia Viteri, entre un centenar de autoridades e invitados.

El embajador de España recordó que su llegada a Guayaquil, la primera desde 2010 y la undécima de su historia, respondía al V Centenario de la primera circunnavegación por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, travesía que entonces duró tres años y que "conectó por primera vez en la historia a Europa, América, África y Asia".

Un mensaje que el comandante del buque, el capitán de navío Santiago de Colsa Trueba, describió como, quizá, el primer signo de "globalización de la humanidad".

"A partir de ese momento la mar se convirtió en un espacio de encuentro entre pueblos y civilizaciones", afirmó el mando español en un discurso desde la cubierta.

RESTRICCIONES DE DESEMBARCO

Ningún miembro de la tripulación descendió al muelle por razones de seguridad sanitaria, para mantenerla aislada frente a un posible brote de covid-19 que ponga en peligro la histórica conmemoración.

En los próximos dos días, se sumarán a su tripulación 62 cadetes del XCIII crucero de instrucción para guardiamarinas, dentro del programa académico-militar de la Armada española.

En un diálogo a casi cuatro metros desde la cubierta al muelle, De Colsa Trueba explicó a Efe que, por su contexto histórico, la travesía actual dura alrededor de once meses, y que siendo la duración del crucero de instrucción de unos siete, se decidió incorporarlos en Guayaquil para no interrumpir su otra formación.

Los nuevos miembros de la tripulación llegarán a Ecuador el domingo por la noche en avión, y en una suerte de burbuja móvil serán trasladados hasta el puerto.

En el muelle se ha reservado un área esterilizada para permitir el encuentro en condiciones de bioseguridad, y que puedan disfrutar de unas horas en tierra firme.

"El buque es un espacio libre de covid. En puerto, la situación es distinta y la prioridad es evitar un contagio, por lo que nos vemos obligados a aplicar con cautela y rigor unas medidas restrictivas que suponen prácticamente el confinamiento de la dotación", destacó el mando de la Armada.

Un confinamiento que para los primeros que embarcaron durará once meses, los previstos en esta travesía de conmemoración a la epopeya de Magallanes y Elcano, que comenzó el 10 de agosto de 1519 en Sevilla -con cinco naves y 237 hombres-, y concluyó el 8 de septiembre de 1522 con una sola nave, la "Victoria", y 18 marinos supervivientes.

ACTOS CULTURALES

El buque arriba a Ecuador procedente del puerto El Callao (Perú) y su hito más importante ha sido el paso por la localidad chilena de Punta Arenas, donde ha conmemorado con la Armada chilena el descubrimiento del paso entre océano Atlántico y el océano Pacífico.

Magallanes y Elcano no pasaron por el actual Ecuador porque se adentraron inmediatamente al océano Pacífico, pero España no ha querido dejar de rendir honor a Guayaquil y mostrarle su solidaridad tras los duros momentos que vivió hace unos meses por la pandemia.

"La visita de esta embajada flotante de España en este momento tiene un significado muy especial porque Guayaquil ha tenido una situación difícil. Es un gesto de España con Guayaquil, hacia los guayaquileños y hacia Ecuador", explicó el embajador español.

Por su parte, el contraalmirante Ginés Villacís destacó que "Guayaquil se viste de gala para recibir a este majestuoso bergantín goleta español que nos visita", a la vez que insistió en la importancia de los descubrimientos hace cinco siglos.

También coincide esta escala con el bicentenario de la independencia de Guayaquil, conmemorada hace mes y medio.

Más allá de por protocolos sanitarios, el buque debió quedarse en el puerto, y no entrar hasta el más visible Malecón, en el río Guayas, por un problema de calado.

Su presencia hasta el lunes estará acompañada de una programación cultural también enfocada enteramente en el V Centenario, con una exposición, la presentación de un libro y una obra de teatro.

Tras su paso por la ciudad ecuatoriana, el buque seguirá hasta Acapulco, desde donde continuará la conmemoración de la expedición original en lugares como Guam, Filipinas o Indonesia.