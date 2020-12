El Gobierno afgano reconoce a los talibanes como una realidad social

El presidente afgano Ashraf Ghani. EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo

Kabul, 5 dic (EFE).- El presidente afgano, Ashraf Ghani, reconoció este sábado que los talibanes son una realidad política de la sociedad afgana, por lo que deberían detener los combates para ganarse el apoyo de la población durante el actual proceso de paz.

"Los políticos, el pueblo y el Gobierno de Afganistán os aceptan como una realidad. No os rechazamos, sois una realidad de nuestra sociedad. Atrás han quedado los tiempos en los que no os aceptábamos como una realidad", expuso Ghani en un discurso dirigido a los talibanes.

El presidente afirmó a los insurgentes que no necesitan continuar con el derramamiento de sangre para situarse en una mejor posición durante las negociaciones de paz, que tienen lugar desde septiembre en Doha, por lo que no pierden "nada con el alto al fuego", y el pueblo y el Gobierno afgano "prometen unas negociaciones serias".

"Queremos la paz con vosotros, pero también debéis aceptar las realidades de la sociedad afgana. Ni os rendís vosotros ni nosotros. La guerra no tiene vencedor, proseguir la guerra es una tarea fácil, pero el verdadero coraje es trabajar por la paz", dijo Ghani.

El mandatario recordó a los talibanes que, como ellos, varias generaciones de afganos han sido víctimas de más de 40 años de sucesivos conflictos en el país, por lo que les pidió que durante las conversaciones en Doha se centren en los temas importantes.

"Esperamos que los talibanes demuestren voluntad política (en las conversaciones de Doha) para que podamos pasar de asuntos simbólicos a discutir los temas principales. Se han logrado algunos avances y felicito a todos por ello, pero es necesario aprovechar al máximo estos días", subrayó.

Así, añadió Ghani, aunque el pueblo afgano mantiene un consenso general sobre la paz, "si los talibanes continúan a diario matándolos, hiriéndolos e insultándolos, existe el temor de que abandonen ese consenso sobre la paz".

"Hagamos las paces, hagámoslo rápido, pero de manera (...) duradera", concluyó.

Las negociaciones entre ambas partes comenzaron el pasado 12 de septiembre en Catar, y desde entonces el Gobierno afgano y los talibanes habían estado enfrascados en la redacción de los procedimientos, sobre los que llegaron a un acuerdo esta semana.

Antes del inicio de las conversaciones con el Gobierno afgano, los talibanes llegaron el pasado febrero a un acuerdo en Doha con Estados Unidos en el que se comprometieron a reducir el nivel de violencia y a no llevar a cabo acciones contra ciudades, pero lejos de cumplirlo, los ataques se han multiplicado en los últimos meses.