El embajador de Trump ante Venezuela jura el cargo en su oficina de Bogotá

Imagen de archivo de James Story. EFE/Cristian Hernández/Archivo

Washington, 4 dic (EFE).- El nuevo embajador de Estados Unidos ante Venezuela nombrado por el presidente saliente, Donald Trump, juró este viernes su cargo en su oficina de Bogotá, informó en Twitter la misión diplomática estadounidense.

James Story, hasta ahora jefe de negocios -máximo responsable de la embajada en ausencia de un embajador-, se convirtió así en el primer embajador nombrado ante Venezuela desde que en 2010 el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) expulsara al entonces enviado de Washington, Patrick Duddy.

Estados Unidos no tiene personal diplomático en su embajada en Venezuela ya que ambos países rompieron relaciones en 2019, por lo que la misión está localizada en la vecina Colombia.

Washington no reconoce al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como legítimo, por lo que en el nombramiento de Story no ha habido entrega ni aceptación de carta credencial, lo que deja al diplomático estadounidense sin reconocimiento de Caracas.

En su lugar, Estados Unidos considera al líder opositor Juan Guaidó como el "presidente interino" de Venezuela.

Maduro, de hecho, acusó en mayo a Story de estar detrás de los intentos de incursión armada a Venezuela en la que participaron mercenarios estadounidenses.

"James Story tiene una oficina en Bogotá. Y te puedo decir, y se va a comprobar, que él es responsable del fracaso de esta incursión armada. Él tiene metido los pies. Las manos. Y todo el cuerpo en esta incursión. ¿Qué es lo que hace EE.UU.? Premiar al fracasado", dijo entonces el mandatario venezolano.

En la jura del cargo de este viernes, acompañado de su familia, Story calificó al Gobierno de Maduro de "régimen despiadado" y reiteró el apoyo de Washington a Guaidó y a las fuerzas opositoras.

Guaidó, de hecho, participó a través de vídeollamada de la jura del cargo y señaló que Story es "un aliado importante" en su objetivo de derrocar a Maduro.

Venezuela celebra este fin de semana elecciones legislativas que Guaidó y otras fuerzas boicotean, por lo que el líder opositor no podrá revalidar la Presidencia de la Asamblea Nacional venezolana que le sirvió para autoproclamarse "presidente interino" del país en enero de 2019.

El Gobierno de Maduro rompió relaciones con Washington después de que el Ejecutivo de Trump se convirtiese en el primero -de cerca de medio centenar- en considerar a Guaidó como el legítimo mandatario.