El consejo que le ha dado Paz Padilla a Sandra Barneda para las Campanadas 2020

04/12/2020 PAZ PADILLA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 5 (CHANCE)



Hace pocos días conocíamos la noticia de que Sandra Barneda y Christian Gálvez darán las campanadas del 2020 en Telecinco. Algo que nos hacía mucha ilusión porque hace bastante tiempo que no vemos al que fuese el presentador de Pasapalabra en la pantalla y nos encanta el tándem que hace la pareja. No hemos podido evitar preguntarle a Paz Padilla por esta pareja, ya que como bien sabemos la humorista vivió también este día tan especial.



Paz Padilla nos ha confesado que ha hablado con Sandra Barneda y le ha mandado un consejo para que disfrute de este día tan especial: "Le he mandado un mensaje a Sandra deseándole toda la suerte del mundo y diciéndole que ojalá disfrute todo lo que disfruté yo, es un día muy especial, muy bonito y tiene que vivirlo, que sea feliz, que se deje de rollos y de presiones, tonterías".



Hemos aprovechado para preguntarle qué le pide al 2021 y la humorista ha sido bastante clara: "Le pido amor, que me den mucho amor y poder dar amor". Y es que recordemos que la presentadora se ha enfrentado este año a la pérdida de su madre y la de su marido, pero a pesar de estos baches no ha perdido la sonrisa de su rostro.