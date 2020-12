El Congreso de Perú deroga ley agraria tras protestas que dejaron un muerto

Manifestantes queman llantas y bloquean el puente Virú en un tramo de la Panamericana Norte hoy, en la región La Libertad, al norte de Lima (Perú). EFE/ Douglas Juarez

Lima, 4 dic (EFE).- El Congreso de Perú derogó la polémica ley de promoción de la agricultura de exportación después de las masivas protestas de campesinos contra un régimen especial considerado "de explotación" laboral, que este jueves dejaron un muerto.

La decisión fue tomada durante la noche del viernes con 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones del pleno del Legislativo que, de inmediato, la exoneró de la segunda votación que ordena la ley para que entre en vigencia.

El dictamen, que se elaboró como una propuesta consensuada de las comisiones legislativas Agraria y de Economía, planteó la derogación de la norma y la creación de una comisión especial que en un plazo de 15 días deberá proponer "una nueva ley con justicia social", según dijo el legislador del Partido Morado Daniel Olivares.

EXIGENCIA SOCIAL

La derogación de la polémica ley, cuya vigencia fue prolongada por diez años en enero pasado por el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), era una de las exigencias de los agricultores, quienes también pidieron mejoras sustanciales en el pago diario que reciben, que bordea los 10 dólares, en promedio.

La extensión del régimen especial, que fue promulgado en 2000, incluyó algunas mejoras sobre el mínimo de remuneración diaria e indemnizaciones, pero no los beneficios laborales que sí comprende el régimen laboral general.

Expertos laboralistas remarcaron, además, que este régimen no establece la estabilidad de los trabajadores convocados para las campañas agrícolas anuales, que en su gran mayoría no reciben una indemnización por despido arbitrario, ya que el 90 % participa en actividades temporales.

Tras difundirse las condiciones de trabajo de los campesinos se inició una masiva campaña de apoyo a sus reclamos tanto a nivel social como político e incluso el Gobierno de Francisco Sagasti anunció que plantearía que se modifique todo el capítulo laboral.

MUERTE EN PROTESTAS

Las protestas comenzaron el pasado lunes en la región sureña de Ica y luego fueron replicadas en la región norteña de La Libertad, en todos los casos con la participación de miles de campesinos que suspendieron sus labores y bloquearon la carretera Panamericana con piedras, objetos y neumáticos.

Este jueves, murió un trabajador agrario de 20 años en La Libertad, durante enfrentamientos entre agentes antidisturbios y cientos de manifestantes

Tras conocerse esa información, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que se ha "ordenado la inmediata investigación" del caso, mientras que el presidente Sagasti lo calificó de una "tragedia".

PROTESTA MULTITUDINARIA

Miles de trabajadores de empresas agroindustriales de exportación mantuvieron este viernes el bloqueo de la carretera Panamericana tanto en Ica como en La Libertad, mientras que las autoridades intentaban dialogar con sus representantes de manera infructuosa.

Tras conocerse la decisión del Congreso, los agricultores de Ica comenzaron a permitir durante la noche el paso de los cientos de automóviles, camiones y autobuses que permanecieron varados en la carretera.

La protesta sorprendió al país por los duros relatos de los agricultores afectados, quienes trabajan en la recolección de preciados productos en el mercado global como arándanos, espárragos o alcachofas.

Las agroexportaciones peruanas registraron en agosto último 664 millones de dólares, un 15,9 % más respecto al mismo mes de 2019, lo que hace prever que este año se superarán los 7.075 millones de dólares del año pasado, lo que representaría un récord histórico a pesar del impacto de la pandemia de la covid-19.

MARCHA EN LIMA

Durante la noche de este viernes, cientos de personas participaron en una marcha en el centro histórico de Lima en respaldo a la huelga de los trabajadores agrícolas y en apoyo a la exigencia de que la ley que regula su trabajo fuera derogada.

Los manifestantes se reunieron en las plazas San Martín, Francia y Dos de Mayo, y desde ahí recorrieron calles de la capital peruana de manera pacífica hasta llegar al frontis del Palacio Legislativo.

La movilización fue convocada mediante las redes sociales luego de que se reportara la muerte del joven jornalero en las protestas de los agricultores de la región norteña de La Libertad.