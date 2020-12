El artista español Cristobal Gabarrón expone en Valladolid

El artista Cristóbal Gabarrón posa delante de la obra "Universo de Luz" ubicada en la Plaza San Pablo de Valladolid, con motivo de la exposición "Gabarrón. Un humanista del color", que forma parte de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU). EFE/Nacho Gallego

Valladolid (España), 5 dic (EFE).- El artista español Cristobal Gabarrón presenta una exposición antológica en Valladolid (en el centro de España) que tiene vocación de duro alegato en defensa de los derechos humanos.

Con ese objetivo, el creador se ha inspirado -dice en declaraciones a Efe- en la necesaria sintonía que a su entender existe entre tecnología artística y humanismo.

"Si van parejos, los derechos civiles irán mucho mejor" pero, en caso contrario, "las sociedades lo van a pagar y muy caro", augura.

Gabarrón califica su obra de un grito de sublevación contra la quiebra del humanismo en pleno siglo XXI, el del mayor nivel de interconexión y desarrollo tecnológico.

"En este momento existe un problema muy grande contra el que me rebelo como artista. La tecnologíía avanza a una velocidad de véértigo con un desarrollo exponencial ante el que el ser humano se encuentra reducido. No existe un equilibrio entre uno y otro, y esto es muy delicado y peligroso", anota.

"Un humanista del color" es el título de la exposición, que supone un recorrido por las coordenadas vitales y creativas del pintor y también escultor.

"Nunca ha habido tanto dinero, tanta preparación y tantas oportunidades... y no vamos mejor", subraya.

En contraste, el artista confiesa que en el plano personal "me encuentro en el mejor momento de mi vida, liberado de muchas cuestiones; puedo decir y hacer lo que quiera, más que cuando tenía veinte, treinta o cuarenta años, y eso me hace estar en un momento más creativo".

Nacido en 1945 en Mula, Murcia, en el sureste de España, Cristobal Gabarrón ha expuesto a lo largo de su carrera en Madrid, París y Nueva York, entre otras ciudades.