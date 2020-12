Detenidos en Estambul dos periodistas rusos por filmar en una zona prohibida

Un agente de la policía turca EFE/ Sezgin Pancar/Archivo

Estambul, 5 dic (EFE).- La policía turca ha detenido a dos periodistas rusos en Estambul por supuestamente filmar en una zona restringida, en los alrededores de unas instalaciones de producción de drones (aviones no tripulados), informó este sábado el diario Sözcü.

Se trata de los periodistas Aleksey Petrusko y Ivan Mishkin, reporteros del canal ruso NTV.

Otro hombre, de nacionalidad turca, también ha sido detenido, aunque no se ha revelado su identidad.

"Fueron detenidos al detectar que estaban filmando, sin autorización, cerca del centro de investigación y desarrollo de drones de nuestra provincia, donde la toma de imágenes está restringida", señaló la Gobernación de Estambul en un comunicado.

La detención se produjo ya el pasado jueves y se espera que los periodistas permanezcan en comisaría tres días antes de pasar a disposición judicial.

Según el diario Sabah, los reporteros estaban filmando cerca de las instalaciones del fabricante de drones Baykar, unos vehículos aéreos de combate, relevantes por su uso reciente en conflictos en Libia, Siria y sobre todo en Nagorno Karabaj.

Las relaciones entre Moscú y Ankara se encuentran nuevamente en momentos de tensión por la guerra en el enclave armenio en territorio ayerbaiyano, en la que Turquía apoya activamente a su vecino Azerbaiyán y Rusia a su aliado Armenia, que se vio tras más de un mes de combates forzado a aceptar un alto el fuego tras perder numerosas localidades que controlaba.

La superioridad militar de Azerbaiyán sobre el ejército armenio se debió, según los analistas, precisamente al uso de aviones armados no tripulados, de fabricación turca pero también israelí.