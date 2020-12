Cristina Kirchner apoya candidato ecuatoriano Galarza y ataca a Lenín Moreno

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta. EFE/EPA/Juan Mabromata/Archivo

Buenos Aires, 4 dic (EFE).- La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, respaldó este viernes al candidato a la presidencia en Ecuador Andrés Arauz Galarza, delfín del expresidente Rafael Correa, y señaló que el Gobierno actual de Lenín Moreno no es democrático.

"Junto a Andrés Aráuz Galarza, hasta hoy proscripto candidato a Presidente de Ecuador por la alianza Unión por la Esperanza. ¿En serio Lenín Moreno pretende que el resto del mundo crea que en el Ecuador hay democracia?", publicó Fernández de Kirchner en Twitter.

La vicepresidenta adjuntó a ese mensaje una foto que se sacó con Aráuz Galarza esta tarde en su despacho en el Senado argentino, donde mantuvieron una reunión de una hora, en una jornada en la que el candidato recibió el respaldo de varias figuras del oficialismo.

Fernández de Kirchner apoyó públicamente al candidato izquierdista para las elecciones que se realizarán el próximo 7 de febrero, para las cuales Aráuz Galarza denuncia que aún no cuenta con la calificación del Consejo Nacional Electoral.

"Estamos viviendo una época de riesgo de la democracia ecuatoriana. Ya intentaron y tuvieron éxito de proscribir a Rafael Correa" como su candidato a vicepresidente, declaró Aráuz Galarza, más tarde en una entrevista en el canal C5N.

"Esta nueva modalidad, que es a través del uso de las instituciones para impedir la participación de la fuerza con más amplio apoyo en todo el pueblo ecuatoriano. Estamos en primer lugar en las encuestas, con una amplia diferencia sobre el segundo", explicó.

"Cristina manda el mensaje completo. Hay intentos de erradicar la democracia en el Ecuador. Ha habido ya muchísimas intenciones que han sido explícitas. Yo sufrí una amenaza directa del secretario del gabinete de la presidencia de Lenín Moreno, donde cualquier candidato del Correismo sería encarcelado", señaló.

Además de su amistad, los expresidentes Fernández de Kirchner (2007-2015) y Correa (2007-2017) se consideran víctimas del llamado "lawfare", ya que ambos enfrentan causas en la justicia por presuntos hechos de corrupción.

"El 7 de febrero vamos a tener que elegir entre la vida y la muerte; entre la banca y el FMI y entre el pueblo ecuatoriano. Realmente la situación es crítica y no es una elección cualquiera. Lo que planteamos es una gran alianza popular", dijo el economista, quien se presenta con el periodista Carlos Rabascall, como aspirante a la vicepresidencia de Ecuador.

"Les planteé al Fondo que no es posible que impulsen una política crediticia que impulse la fuga de capitales. Eso no es tolerable en el Ecuador", señaló.

El presidente argentino, Alberto Fernández, ya había apoyado Aráuz Galarza, en una publicación en Twitter el domingo pasado: "No se construye democracia excluyendo a actores políticos. Eso es lo que ocurre con @ecuarauz en Ecuador, cuya inscripción como candidato presidencial se dilata sin razón".

"Debemos garantizar que en América Latina el Estado de Derecho funcione plenamente", agregó Fernández.