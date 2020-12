Coronavirus.- Paraguay restringirá eventos sociales y prohibirá la venta nocturna de alcohol para combatir la COVID-19

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Paraguay ha anunciado este viernes nuevas restricciones para combatir la pandemia de coronavirus entre las que se encuentra la restricción de la venta de alcohol en horario nocturno y la limitación de las reuniones sociales.



Las bebidas alcohólicas no podrán ser vendidas en el país entre las 22:00 y las 05:00 horas a excepción de los restaurantes, mientras que los eventos sociales y corporativos no podrán durar más de cuatro horas, según ha recogido el medio local ABC.



Además, el Ejecutivo ha anunciado una reglamentación más precisa de los eventos infantiles.



Las restricciones estarán en vigor los próximos quince días con el objetivo de que no deban aplicarse en los días más señalados de las fechas navideñas como Nochebuena o Nochevieja, ha asegurado el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, a ABC.



Paraguay ha experimentado una reciente alza de los contagios con 1.022 casos en las últimas 24 horas y 17 decesos por la enfermedad. Asimismo, 742 personas están ingresadas, 144 de ellas en unidades de cuidados intensivos.



Según el recuento realizado por la Universidad Johns Hopkins, Paraguay ha registrado 86.499 casos en lo que va de pandemia y 1.813 fallecimientos.