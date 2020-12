Coronavirus.- La Policía disuelve por la fuerza la protesta de Pensamiento Lateral en Bremen

BREMEN (ALEMANIA), 5 (DPA/EP)



La Policía alemana ha empelado la fuerza para disolver la manifestación convocada por el movimiento Pensamiento Lateral en Bremen para protestar contra las restricciones impuestas por el coronavirus después de que el Tribunal Constitucional avalara su prohibición.



Unas 400 personas se concentraron frente a la principal estación de tren de la ciudad alemana a media tarde, aunque la mayoría eran grupos antifascistas que se habían reunido para protestar contra la manifestación, utilizada habitualmente por la ultraderecha para tener presencia en las calles.



Los pocos asistentes a la convocatoria de Pensamiento Lateral se encontraron con una fuerte presencia policial y con cañones de agua, que finalmente no fueron utilizados. "Hasta ahora todo ha sido pacífico", ha indicado una portavoz policial.



"Los derechos fundamentales de la gente son esenciales y no se deben restringir en forma alguna en una pandemia", ha alegado Pensamiento Lateral en su recurso de amparo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal ha rechazado el recurso con el argumento del riesgo que suponen estas manifestaciones para la salud pública.



Los tribunales inferiores habían argumentado la alta asistencia a estos actos y el riesgo para la salud pública que suponen, ya que se esperaba a unos 20.000 asistentes para la convocatoria del grupo Pensamiento Lateral 421 bajo el lema Festival Nacional de la Paz y la Libertad.



"Teniendo en cuenta la gente que restringe sus contactos sociales por solidaridad y respeta las reglas de distancia e higiene, no podemos permitir en modo alguno que quienes rechazan las mascarillas pongan en peligro conscientemente la salud de otras personas con su comportamiento", ha argumentado el responsable de Interior de Bremen, Ulrich Maeurer.



Por su parte, el presidente de la Conferencia de Ministros de Interior de Alemania, Georg Maier, ha resaltado que aproximadamente un tercio de los participantes en las manifestaciones de Pensamiento Lateral son extremistas de ultraderecha.



"Se puede comprobar al ver los símbolos y banderas que aparecen en estos actos", ha apuntado el también consejero de Interior de Turingia en declaraciones al periódico 'Neue Osnabruecker Zeitung'.