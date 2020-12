Coronavirus.- Irán rebasa los 50.000 fallecidos por coronavirus en todo el país

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Irán ha superado ya los más de 50.000 fallecidos en todo el país en la misma semana que ha acumulado ya más de un millón de casos de coronavirus, tras la confirmación de 321 fallecidos y casi 12.151 positivos adicionales en las últimas 24 horas.



Con estas cifras, ya son 1.028.986 los contagios diagnosticados en Irán, mientras ya son los 50.016 fallecidos, de acuerdo con el balance proporcionado este sábado por el Ministerio de Sanidad.



Además, 5.817 enfermos permanecen ingresados en estado grave en unidades de cuidados intensivos por daños derivados de la COVID-19, según el balance, recogido por la agencia oficial de noticias IRNA.



Pese a estos datos, el ministro de Sanidad, Said Namaki, se mostró el miércoles relativamente optimista, asegurando que la situación parece mejor que hace dos semanas. Entonces, llegó a temer que pudiese haber más de mil fallecidos por día --por ahora no se ha alcanzado el medio millar--.



Las autoridades han endurecido las restricciones en las zonas con mayor prevalencia del virus, aunque a partir del sábado volverán a relajarse las medidas en la capital, Teherán, que pasa de 'rojo' a 'naranja' en el sistema de colores establecido por el Gobierno.



No obstante, las escuelas seguirán cerradas, seguirá limitado el tráfico nocturno y los centros de trabajo no esenciales deberán tener solo a la mitad de su plantilla.