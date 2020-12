Coronavirus.- Hong Kong alerta del riesgo de un rebrote "explosivo" de coronavirus

25/11/2020 Mujeres con mascarilla en Hong Kong POLITICA JAPÓN ASIA ASIA HONG KONG ASIA INTERNACIONAL CHINA LIAU CHUNG-REN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Hong Kong han alertado este sábado de que existe riesgo de que el coronavirus cause un rebrote "explosivo" tras el incremento de contagios detectado en los dos últimos días.



En concreto han informado de 101 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, 92 de los cuales corresponderían a contagios comunitarios y 29 de ellos no han podido ser rastreados, según informa la televisión pública hongkonesa, RTHK.



Un portavoz del Centro de Salud y Protección de Hong Kong, Albert Au, ha expresado su preocupación por el incremento de casos, en particular de los que no han sido rastreados.



"Significa que hay muchos contagios silenciosos en varios puntos de Hong Kong", ha advertido. "Si la situación sigue así podríamos encontrarnos ante brotes explosivos en un futuro cercano", ha señalado.



Por otra parte, las autoridades han anunciado la suspensión de los trenes en Nochebuena y Nochevieja para evitar el riesgo de contagio en esas fechas tan señaladas.