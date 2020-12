Coronavirus.- El Gobierno portugués permitirá movimiento en Navidad, pero no en Año Nuevo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El primer ministro portugués, António Costa, ha anunciado este sábado las restricciones por coronavirus para las fiestas de fin de año que no incluyen la prohibición de desplazarse entre municipios en torno a los días próximos a Navidad, pero sí para Año Nuevo.



Así, los días 23, 24, 25 y 26 de diciembre estará permitida la circulación entre municipios y en las noches del 24 y 25 se permitirá hasta las 2.00 horas del día siguiente; hasta las 23.00 horas el resto. Los restaurantes podrán estar abiertos esos días: 24 y 25 hasta las 1.00 horas y el 26, hasta las 15.30 horas.



En Nochevieja se permite la circulación hasta las 2.00 horas de la madrugada de Año Nuevo, pero no se permitirán fiestas públicas o abiertas al público ni reuniones en vía pública de más de seis personas.



La circulación entre municipios estará prohibida entre las 0.00 horas del 31 de diciembre y las 5.00 horas del 4 de enero. El 1 de enero la libertad de circulación termina a las 23.00 horas. Los restaurantes podrán abrir hasta las 1.00 horas el 31 de diciembre y el 1 de enero el servicio terminará a las 15.30 horas.



Asimismo, Costa ha explicado que en los dos fines de semana que quedan hasta las fiestas se mantiene la prohibición de circular en vía pública a partir de las 13.00 horas en los municipios de riesgo alto o extremo.



Costa ha apelado además a las familias para que "eviten confraternizaciones con muchas personas" y los periodos largos sin mascarilla "en espacios cerrados, pequeños o poco ventilados". "Que la Navidad no sea un momento de transmisión involuntaria del virus", ha advertido.



La Dirección General de Salud del Gobierno luso ha informado este sábado de 6.087 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas después de una semana con menos de 4.000 nuevos casos diarios. Además se suman 73 víctimas mortales más para un total de 4.876 decesos y 318.640 casos confirmados.