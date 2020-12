Coronavirus.- El Congreso de Perú aprueba una ley para garantizar el acceso a la vacuna contra la COVID-19

24/09/2020 Una trabajadora sanitaria realiza pruebas rápidas del coronavirus en Perú. POLITICA MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Congreso de Perú ha aprobado este viernes, con 97 votos a favor, una ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo contra la COVID-19, aunque desde el Gobierno han anunciado que la vacuna no será obligatoria en el país.



La Ley promulgada tiene el objetivo de garantizar el acceso libre y voluntario a la vacuna del coronavirus, así como al tratamiento de otras enfermedades que supongan emergencias nacionales y otras pandemias.



Al respecto, el viceministro del Ministerio de Salud, Luis Suárez, ha explicado que "la vacuna, como otras vacunas que se administran en el país, son voluntarias. A nadie se le va a obligar para ponerse la vacuna", no obstante, el Gobierno está "obligado" a ofrecerla.



"Si el 80 por ciento de la población se vacuna, con seguridad vamos a detener la transmisión de la enfermedad", ha incidido Suárez.



El Ministerio de Salud del país ha confirmado ese viernes 814 nuevos positivos del virus registrados en las últimas 24 horas, así como la muerte de 91 personas a causa de la COVID-19, entre las que se incluyen 44 decesos del 2 de noviembre no registrados por problemas técnicos con los servidores.



Con esta actualización de las cifras, el número total de casos acumulados asciende hasta los 970.860 y el de fallecimientos hasta los 36.195. Por otra parte, 903.958 pacientes han logrado superar la enfermedad, tras registrar 156 altas hospitalarias en la última jornada.



La cartera de Salud también ha confirmado que, a día de hoy, 3.768 casos siguen activos en el país andino.



Asimismo, desde el Ministerio, se ha indicado que existe la posibilidad que algunos países a futuro exijan que una persona esté vacunada para permitirle el ingreso a sus territorios, algo que redundaría en favor de la inmunización.



Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha anunciado este viernes que los vuelos internacionales a España, Alemania, Francia y Reino Unido se reanudarán el próximo 15 de diciembre.



"Son vuelos de más de 8 horas los que van a reanudarse a partir del 15 de diciembre, que son vuelos básicamente a Europa. Van a venir vuelos de Madrid, de Barcelona, de París, de Ámsterdam y de diferentes países de Europa", ha explicado el titular de la cartera, Eduardo González, en declaraciones a TV Perú.