Casa Real.- Ayuso presenta a Madrid, la Monarquía, la Justicia y la Constitución como "antídoto" a populistas e independentistas

05/12/2020 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el homenaje del PP de Madrid a la Constitución Española con motivo de su 42 aniversario, en Madrid (España), a 5 de diciembre de 2020. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situado a Madrid, la Monarquía, la Justicia y la Constitución como "antídoto" a populistas e independentistas, aquellos que, según ella, tienen un programa que se basa en la "contra-Constitución", como una "fotografía en negativo".



"Es el momento de la autocrítica y veamos cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos evitar que cuatro nos cambien España por la parte de atrás. Son cuatro con mucho odio", ha advertido la líder regional en un acto del PP de Madrid dedicado a la Constitución española.



Ayuso ha descrito cómo actualmente se están observando ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Parlamentos, la Justicia y la "alternancia política" mientras que los procesos electorales han estado "teñidos de polémica".



"Cuando no ha habido atentados, ha habido mociones de censura y luego en los propios parlamentos hemos visto comisiones para hacer daño a los gobiernos que dejaban el poder", ha criticado la presidenta, quien entiende que es una manera de "gobernar contra otros utilizando las instituciones".



En esta línea, ha puesto de ejemplo al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien ha reprochado que dijese que "la oposición no volverá a sentarse en el Consejo de Ministros" o haya situado al PP fuera de la democracia por el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.



En el lado opuesto ha situado los "40 años" vividos en democracia donde se han conquistado libertades, se ha vivido prosperidad y bienestar mientras se "reforzaba la clase media".



"Hemos sido un ejemplo de país solidario, seguro y garante", ha aseverado. "Pero en una parte de esta historia ha habido ciudadanos que no estaban conformes de formar parte de esta historia (...) Personas que se mueven por el odio, rencor y la envidia, que tienen pocas ganas de trabajar y quieren vivir de otros", ha cargado.



Al hilo, ha descrito cómo durante años han ido "tejiendo una hoja de ruta" que en España "no ha tenido cabida" por las instituciones fuertes pero que ahora se han aprovechado de la debilidad del Estado.



"Ya les están diciendo a los navarros que les van anexionar al País Vasco, que les van a robar su autonomía, se pactan los Presupuestos en una cárcel. Ya han dicho que un etarra como Otegui es un hombre de estado y no el PP", ha censurado la presidenta, quien ha llamado a hacer valer la Constitución, defenderla, y "arrinconar más" a este tipo de movimientos.