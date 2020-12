Brexit.- Termina sin acuerdo la conversación sobre el Brexit entre Boris Johnson y Ursula von der Leyen

03/10/2020 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablando por teléfono POLITICA EUROPA EUROPA REINO UNIDO EUROPA UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, no han logrado cerrar un acuerdo sobre el Brexit en una conversación telefónica mantenida este sábado y que se antojaba crucial para el futuro de las relaciones entre Londres y la UE.



Von der Leyen ha comparecido en rueda de prensa tras la conversación y ha destacado la satisfacción manifestada por ambos dirigentes por los "avances logrados en muchas áreas". "Sin embargo, siguen manteniéndose diferencias siginficativas en tres cuestiones clave: relación equilibrada, gobernanza y pesca", ha relatado.



"Ambas partes han subrayado que no es posible un acuerdo si estas cuestiones no se resuelven", ha advertido la dirigente europea. "Reconocemos la importancia de estas diferencias, pero hemos acordado que nuestros equipos de negociación deben realizar mayores esfuerzos para evaluar si se pueden resolver", ha añadido.



"Por consiguiente, vamos a pedir a nuestros negociadores jefes que se reúnan mañana en Bruselas", ha revelado Von der Leyen, en referencia a Michel Barnier y David Frost. "Volveremos a hablar el lunes", ha remachado.



Ambas partes buscan un acuerdo sobre la relación comercial que mantendrán a partir del 1 de enero, cuando expira el periodo transitorio del Brexit.



Los tres puntos que todavía separan a la UE y Reino Unido son las condiciones para el acceso aguas británicas por parte de la flota comunitaria, la gobernanza que se aplicará para el cumplimiento del acuerdo y la igualdad de condiciones en materia de competencia y ayudas de Estado.