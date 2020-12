Beal dijo que fue "impactante" saber del intercambio de Wall por Westbrook

En la imagen el escolta estrella de los Wizards de Washington, Bradley Beal. EFE /EPA/ERIK S. LESSER /Archivo

Washington, 4 dic (EFE).- El escolta estrella de los Wizards de Washington, Bradley Beal, calificó de "impactante", y dijo este viernes que fue una "píldora difícil de tragar" enterarse de que su ya excompañero John Wall fue traspasado a los Rockets de Houston por el base Russell Westbrook.

Pero dijo que cree que él y Westbrook "encajarán bien" cuando comiencen a conocerse.

Beal y Wall fueron compañeros de equipo durante las últimas ocho temporadas, pero Wall no ha jugado en dos años debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

Siendo pareja en el equipo, ambos llegaron a la postemporada cuatro veces, pero no pudieron pasar de la segunda ronda.

Beal dijo que los dos días transcurridos desde el intercambio han sido "emocionales".

Indicó que "definitivamente fue un poco impactante y loco ver las noticias al día siguiente de cerrarse el acuerdo".

Agregó que "(aunque) se entiende que esto es el negocio del baloncesto ... fue una píldora difícil de tragar para mí también, pero por otro lado, lo miras y ves a quién estamos trayendo y el calibre de jugador que hay en Russ (Westbrook) y lo que es capaz de hacer. Él es un exJugador Más Valioso (MVP), es bueno con los triple-dobles, va a traer una chispa a nuestro equipo y energía a la ciudad".

Westbrook, de 32 años, llega a Washington con su característico carácter agresivo y ofensivo en el campo de juego.

Beal, quien prosperó en ausencia de Wall y promedió 30,5 puntos y 6,1 asistencias la temporada pasada, máximos en su carrera, dijo que no aceptará ningún comentario negativo sobre la dificultad de jugar con Westbrook.

Indicó que está emocionado de ver lo que puede hacer con Westbrook.

"Creo que hay muchas narrativas falsas que la gente tiene sobre él", señaló Beal, quien también llamó a Westbrook un gran base.

"No pondré ningún valor en esas cosas hasta que tenga algo de tiempo con Russ (Westbrook) en el campo de juego. No creo que él quiera entrar e inmediatamente tratar de dirigir el espectáculo y hacer todo por sí mismo. Él se da cuenta de que (se trata de) un esfuerzo de grupo".

Subrayó que "no creo que haya ningún problema. El hecho de que me encanta jugar con la pelota un poco más que en años anteriores puede ser el único (ajuste), pero solo él puede ceder ante (Paul George), ceder ante (Kevin Durant), ceder ante James (Harden) a veces, va a ser lo mismo".

El gerente general de los Wizards, Tommy Sheppard, declaró que que cambiar a Wall fue la decisión más difícil que ha tomado en sus casi tres décadas en el baloncesto.

Pero también dijo que Westbrook ayudará a los Wizards a "dar un paso un poco más rápido" ya que Wall no ha jugado desde el 26 de diciembre del 2018.

Indicó que "sentí que era mi responsabilidad que los Wizards mejoraran y tuvieran la oportunidad de adquirir un jugador que es nueve veces All-NBA".

Dijo que "hay 28 personas en la historia que han sido jugadores All-NBA al menos nueve veces. Hay cuatro activos en la NBA: LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul y Russell Westbrook. Su currículum habla por sí solo".