AMP.- Fórmula 1/GP Sakhir.- Bottas hace la penúltima pole y Sainz saldrá octavo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se quedó la pole del Gran Premio de Sakhir, penúltima cita del Mundial, por delante de su novedoso compañero George Russell, mientras que el piloto español Carlos Sainz (McLaren) saldrá octavo.



La lucha contra el crono y por la parrilla trajo la reacción de Bottas, después de sufrir el viernes en los libres y empezar a encontrarse antes de la calificación en la tercera práctica. Russell, que sustituye al campeón del Mundo, Lewis Hamilton, baja por coronavirus, se quedó a 26 milésimas. Tercero saldrá Max Verstappen, también a menos de una décima de Bottas.



Como se esperaba en el corto recorrido de Baréin, y sin Hamilton, la lucha por la pole estuvo bien apretada. Bottas logró la quinta primera posición de la temporada con el alivio de no tener al campeón de compañero, pero con el estrés de Russell. El británico, en su primer Gran Premio con Mercedes, se quedó muy cerca de dar la campanada, a la espera de ver de lo que es capaz en carrera.



Por detrás de los Mercedes está el gran coco, un Verstappen que sin duda no querrá dejar de aprovechar la ausencia de Hamilton para pelear por una victoria más barata de lo habitual. El de Red Bull saldrá tercero y seguro al ataque en la penúltima opción de victoria antes del cierre del Mundial en Abu Dhabi, donde aún no está claro que pueda estar el siete veces campeón del mundo.



Aún en la misma media décima también entraron Charles Leclerc (Ferrari), cuarto, y Sergio Pérez (Racing Point), quinto. En el siguiente escalón van Daniil Kvyat (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (Renault) y un Carlos Sainz que supo guardar neumático para la carrera y aprovechar un rebufo para entrar en la Q3 sobrado.



Ya en la hora de la verdad, el piloto español no pudo mejorar una octava posición que logró con más pillería que un coche que le falta potencia y que sufre como todos entre golpe y golpe de bordillos. Para Sebastian Vettel (Ferrari) se confirmó otro fin de semana de sufrimiento, saliendo decimotercero.