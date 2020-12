Al menos 342 trabajadores sanitarios han muerto por la covid-19 en Indonesia

EFE/EPA/DEDI SINUHAJI/Archivo

Yakarta, 5 dic (EFE).- Al menos 342 trabajadores sanitarios han muerto debido a la covid-19 desde el inicio de la pandemia en Indonesia, uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus en Asia, indicó este sábado la Asociación de Médicos de Indonesia.

En un comunicado, la asociación precisó que la cifra incluye a 192 médicos, 136 enfermeros y 14 dentistas e hizo un llamamiento a la población a tomar precauciones para frenar la pandemia, que ha causado ya más de 564.000 contagios y 17.479 decesos en el archipiélago.

Para no dañar su economía en exceso, las autoridades indonesias no han aplicado ningún confinamiento estricto y los casos diarios se han disparado en las últimas semanas hasta alcanzar un pico de 8.300 el pasado jueves.

El departamento de Control y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, declaró en noviembre que las autoridades han logrado asegurar la disponibilidad de vacunas para 9,1 millones de personas.

El objetivo de las autoridades es vacunar a 107 millones de personas, el 67 por ciento de la población, de edades comprendidas entre los 18 y 59 años, antes del fin de 2021, y no vacunarán a la población de más edad hasta estar seguros de los riesgos que implica.

El Gobierno priorizará el acceso a médicos, enfermeros, empleados de los laboratorios trabajando en la covid-19 y otros funcionarios públicos, como policías y militares.

El Gobierno espera que la vacuna de la farmacéutica china Sinovac obtenga todas las certificaciones necesarias a finales de enero para uso de emergencia, antes de empezar su campaña.

Indonesia también ha firmado acuerdos con las chinas Sinopharm y CanSino para comenzar a suministrar las vacunas a partir de este mes, sin concretar una fecha y pendiente de la aprobación de las autoridades locales, y también desarrolla una propia.