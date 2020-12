Afganistán.- Los comités de trabajo del Gobierno afgano y los talibán mantienen en Doha su primera reunión

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Los comités de trabajo de los equipos negociadores de paz del Gobierno afgano y los talibán han celebrado este sábado en Doha (Qatar) su primera reunión para consolidar la agenda de las futuras conversaciones de paz en firme para el país centroasiático.



Ambas delegaciones, que se han visto por fin las caras tras semanas de retraso de las negociaciones sobre las diferencias en las reglas de procedimiento para las conversaciones, se han emplazado para un nuevo encuentro este próximo domingo, según han informado a Tolo News fuentes de las conversaciones.



En un día de primicias, las autoridades afganas han dado comienzo este sábado a la primera asamblea general del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, el organismo directamente encargado de negociar la paz con los talibán, en su primer encuentro de alto nivel desde el anuncio de su constitución en agosto.



El máximo responsable del organismo, Abdulá Abdulá, ha valorado la sesión de este sábado como un paso importante en la obtención de apoyo político con vistas al proceso y ha pedido a sus integrantes que antepongan el bienestar del país a sus propios intereses. "Este proceso de paz no puede estar dominado por una visión de lucro. Nadie se beneficia en una guerra", ha declarado, antes de agradecer a los talibán su participación en las conversaciones.



Mientras tanto, el presidente afgano, Ashraf Ghani, ha reconocido la enorme dificultad de la primera fase de las conversaciones con los insurgentes y ha recomendado trazar una hoja de ruta particular a la hora de abordar los próximos encuentros en Doha (Qatar) con el bando enemigo. "El proceso ahora necesita un asesoramiento continuo, y deberíamos acordar los pasos a seguir", ha agregado Ghani.



El inicio de las conversaciones de paz directas --Kabul no participó en las que derivaron en el histórico pacto firmado el 29 de febrero por Washington y los insurgentes-- llegaron tras varios meses plagados de obstáculos, el principal de los cuales ha sido el proceso de liberación de presos.



Asimismo, desde el acuerdo de febrero, el país se vio sumergido de nuevo en una espiral de violencia, con la reanudación de los ataques de los talibán contra las fuerzas de seguridad y civiles afganos, mientras los insurgentes acusan al Ejército de Afganistán de seguir atacando sus posiciones.