Afganistán.- El Alto Consejo para la Reconciliación de Afganistán celebra su primera asamblea general

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las autoridades afganas han dado comienzo este sábado a la primera asamblea general del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, el organismo directamente encargado de negociar la paz con los talibán, en su primer encuentro de alto nivel desde el anuncio de su constitución en agosto, y tras meses de discusiones sobre su composición en un indicio de las enormes dificultades que atraviesa el proceso.



El máximo responsable del organismo, Abdulá Abdulá, ha valorado la sesión de este sábado como un paso importante en la obtención de apoyo político con vistas al proceso y ha pedido a sus integrantes que antepongan el bienestar del país a sus propios intereses. "Este proceso de paz no puede estar dominado por una visión de lucro. Nadie se beneficia en una guerra", ha declarado, antes de agradecer a los talibán su participación en las conversaciones.



Mientras tanto, el presidente afgano, Ashraf Ghani, ha reconocido la enorme dificultad de la primera fase de las conversaciones con los insurgentes y ha recomendado trazar una hoja de ruta particular a la hora de abordar los próximos encuentros en Doha (Qatar) con el bando enemigo. "El proceso ahora necesita un asesoramiento continuo, y deberíamos acordar los pasos a seguir", ha agregado Ghani.



Entre otras responsabilidades, el comité está encargado de liderar al equipo negociador afgano de 21 miembros que se reunirá con los talibán en la ciudad qatarí, con la misión de proporcionar al grupo un "apoyo político estable", según el portavoz de Abdulá, Muyib Rahimi.



Las conversaciones son parte de un acuerdo alcanzado entre las milicias y Estados Unidos en febrero en un esfuerzo por poner fin a casi dos décadas de guerra en Afganistán y abrir el camino para la retirada de todas las fuerzas internacionales del país.



"La primera demanda del pueblo de Afganistán es la reducción de la violencia y un alto el fuego permanente", ha señalado Abdulá, quien ha recalcado que la paz necesita de "unidad, consenso e inclusión en palabras y acciones", así como de "sacrificios".



"Estamos listos para comprometernos plenamente con los talibán para discutir todos los temas", ha asegurado Abdulá. "Tenemos que acordar cómo preservar los logros del pasado y, al mismo tiempo, avanzar y lograr un arreglo político", ha añadido.



"El pueblo de Afganistán exige paz y el fin de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre. Tenemos que poner fin a la guerra y abrir un nuevo capítulo pacífico en nuestro país. No tengo ninguna agenda personal para buscar la paz. Mi objetivo y único objetivo es una paz permanente en Afganistán", ha reiterado, en declaraciones recogidas por la cadena Tolo News.



La composición de este organismo ha sido objeto de numerosas tensiones en el seno de las autoridades de Kabul, y finalmente estará conformado por "entre 45 y 46 personas", de acuerdo con el portavoz del Alto Consejo Mujiburrahmna Rahimi.



La reunión tiene lugar después de que la delegación de la Unión Europea en Kabul pidiera el "rápido establecimiento y puesta en funcionamiento del Alto Consejo" dado que las conversaciones de paz con los talibán han estado paralizadas hasta este miércoles, cuando el Gobierno y los talibán anunciaron la exitosa conclusión de los procedimientos para llevar a cabo las conversaciones.



"El procedimiento, incluyendo su preámbulo, de la negociación se ha finalizado y a partir de ahora comenzará la negociación en la agenda", trasladó un miembro de la delegación gubernamental afgana para las conversaciones, Nader Nadery, a través de su cuenta de Twitter. El portavoz de los talibán en Doha, Mohamad Naim, ha publicado en la citada red social un mensaje similar.