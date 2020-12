8 pasos para superar un despido y hacer que tu carrera recupere el rumbo

MADRID, 5 (CHANCE)



Recuperarse de un despido no es nada fácil, es un gran golpe para la autoestima, las finanzas y la confianza respecto a las perspectivas laborales futuras. Posiblemente piensas que tus posibilidades de encontrar un empleo son escasas, pero sufrir un despido podría resultar en una oportunidad única para encontrar un nuevo reto profesional, reevaluar tu carrera, o incluso considerar un cambio en tu trayectoria laboral. Existe un gran número de posibilidades y beneficios, que solo se pueden valorar, cuando ocurren estas circunstancias de salida de la zona de confort.



A continuación, la consultora de búsqueda y selección especializada de mandos intermedios y directivos a nivel global, Robert Walters, te ofrece 8 pasos que te ayudarán a desarrollarte y a seguir creciendo profesionalmente tras un despido. En conclusión, a hacer que tu carrera recupere el rumbo:



1. Reenfoca tu forma de pensar



Ser despedido puede desencadenar emociones intensas que conduzcan a acciones apresuradas de las que luego te puedas arrepentir. Mantener una actitud tranquila, metódica y lógica te ayudará a concentrarte, y a avanzar de manera proactiva. Los despidos son una decisión de negocio por lo que es esencial que no te lo tomes como algo personal. En estos tiempos cada vez más inciertos, la reestructuración de una empresa puede ser crucial para su supervivencia. Por tanto, no pienses que la decisión de dejarte ir es reflejo de tu capacidad o de lo que has aportado al puesto. Es simplemente una decisión comercial y debes comprender que aceptarlo te ayudará a avanzar de manera más efectiva.



2. Organízate



Tan pronto como te des cuenta de que el despido es inminente, comienza a organizarte para favorecer tu carrera profesional. Debes comunicarte con tu superior y solicitarle referencias que puedas compartir con tus futuros empleadores. Asegúrate también de obtener tus nóminas y documentación laboral. Este papeleo puede ser mucho más difícil de conseguir una vez hayas dejado la empresa.



3. Date un tiempo



Una de las cosas más importantes que debes recordar es no entrar en una situación de pánico, ya que esto podría hacer que tomes una decisión equivocada para ti y para tu carrera. La reacción instintiva será pensar que necesitas encontrar algo nuevo mañana mismo, pero el despido suele ofrecerte cierto tiempo y dinero mientras te planteas cuál será tu próximo paso. ¡Tómatelo!



4. Reevalúate



Un despido es una situación muy difícil de asumir, pero también puede resultar una oportunidad para realizar cambios positivos. Tómate el tiempo necesario para reevaluar tu carrera. El equilibrio entre tu vida laboral y personal puede ayudarte a identificar lo que quieres obtener de tu próximo puesto y empresa. Por ejemplo, es posible que anheles más flexibilidad de la que te proporcionaba tu trabajo anterior. Además, el tiempo y el dinero que te ofrece la baja puede proporcionarte el ímpetu necesario para llevar a cabo cambios audaces con los que habías soñado, como por ejemplo ,realizar un cambio de carrera o volver a estudiar/formarte a tiempo completo. "A pesar del estrés y la ansiedad que conlleva ser despedido, es esencial que tomes los aspectos positivos, y busques formas de hacer que tus nuevas circunstancias funcionen para ti", aconseja Marco Laveda, Managing.



5. Mantente conectado



Uno de los miedos que mucha gente comparte sobre el despido es perder el contacto con sus compañeros de trabajo, las empresas y los profesionales de su industria, pero esto no tiene por qué suceder. En estos días existen variedad de formas para relacionarte con las personas de tu entorno. Tus conocidos pueden presentarte nuevos contactos, pero busca los tuyos propios, ayúdate de tus redes sociales para mantenerte siempre activo.



6. Actualiza tu CV



Una vez que hayas decidido cuál es el siguiente paso para ti, invierte tu energía en actualizar tu CV y perfil en redes sociales. Tus experiencias y conocimientos recientes podrían ser los más valiosos, sin olvidarte de destacar tus habilidades clave y trayectoria profesional. Tampoco seas evasivo acerca de tu situación laboral: En términos de tu despido, siempre es mejor ser franco y honesto con los responsables de selección.



7. Ponte en contacto con reclutadores



Volver al mercado laboral puede ser desalentador, especialmente en estos tiempos de incertidumbre, pero ponerse en contacto con un reclutador puede hacer que tu proceso de búsqueda de empleo sea mucho más manejable. Un reclutador no solo te brindará consejos en lo que respecta a tu CV y tu técnica de entrevista, sino que también te proporcionará información valiosa sobre el mercado de empleo actual. Además, te podrían dar visibilidad y acceso a posiciones no ofertadas de manera pública.



8. Ten una mente abierta y sé positiv@ en tu enfoque



Cuando se trata de buscar empleo, es importante recordar que es posible que no se te ofrezca el puesto que deseas de inmediato, así que intenta ser flexible en tus expectativas. Por otro lado, tu búsqueda podría presentarte roles que no habías considerado anteriormente. Mantén una mente abierta y evalúa cada oportunidad. "Cuando se trate de entrevistas de trabajo, transmite una motivación y actitud positiva, enfócate en lo que puedes aportar a la función, puesto y misión de la compañía contratante, y procura no estancarte en el despido de tu antiguo trabajo", comenta Laveda.