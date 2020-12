61-68. El Valencia vence al cansancio y al Fuenlabrada

El pívot montenegrino del Valencia Basket Bojan Dubljevic (d) lanza a canasta ante el pívot jamaicano del Urbas Fuenlabrada Shevon Thompson, durante el partido de Liga Endesa disputado este sábado en el pabellón Fernando Martín. EFE/Mariscal

Fuenlabrada (Madrid), 5 dic (EFE).- Inmerso en un maratón de tres partidos en cinco días, el Valencia Basket se impuso a su cansancio y al Urbas Fuenlabrada por 61-68 con un tercer cuarto arrollador (6-22) liderado por el serbio Nikola Kalinic (12 puntos, 11 en ese periodo), su quinto triunfo liguero y el segundo consecutivo.

Después de ganar en el Palau al Barça (90-100) y caer en casa ante el Alba Berlín (92-100), los de Jaume Ponsarnau se aplicaron para derrotar a un rival bien plantado en defensa hasta segunda mitad del tercer cuarto, cuando un parcial 2-16, llevó el partido del 35-34 al 37-52 que cerró ese periodo

Kalinic, que añadió a sus puntos 7 rebotes, el estadounidense Derrick Williams (11 y 3), 11 del islandés Martin Hermansson y las 9 capturas del montenegrino Bojan Dubljkevic, menos acertado en ataque (6 puntos), dominaron a un Fuenlabrada sufrió más en ataque (4 triples de 25 intentos) que en defensa, pese a perder a los pívots serbio Oliver Stevic, que se marchó a Gran Canaria y Osas Ehigiator.

Incluso arrancó mejor el Fuenlabrada, bien plantado en defensa con un buen inicio del estadounidense Shevon Thompson (5 rebotes y 2 tapones en ese periodo; acabó con 10 capturas) para las carreras del brasileño Leo Meindl (7 puntos, acabó con 18), que llegó a ponerles cinco arriba (11-7, min. 5), hasta que el esloveno Klemen Prepelic, Williams y el islandés Martin Hermansson desenfundaron con 4 triples de 6, con un parcial 0-7 para cerrar el primer cuarto por 16-21.

La segunda unidad valencianista, que arrancó bien con una cesta de Jaime Padilla, pero encontró una energética defensa local, aunque los fuenlabreños no la rentabilizaron en aro ajeno (22-23, min. 15). Dubljevic fue anulado por Thompson y un triple del surinamés Charlon Kloof puso por delante a los locales al descanso (31-30).

Los de Ponsarnau regresaron redoblando la defensa, y al no encontrar cestas por dentro, pusieron a Guillem Vives y Kalinic a correr para encadenar un parcial 0-13 que les puso doce arriba (35-47, min. 28) y que ni un tiempo muerto de Juárez pudo detener.

Tampoco un fallo momentáneo del reloj sobre la canasta que atacó el Valencia, tras el cual Kalinic encadenó un 2+1 y otra canasta para sumar 11 en este cuarto, cerrado con un 37-52 con olor a victoria 'taronja'.

Aún así, el Fuenlabrada trató de volver al partido: el congoleño Christian Eyenga, el americano Melo Trimble (que acabó con 18 puntnos) y el estonio Siim-Sander Vene encadenaron cestas, pero en el contragolpe que hubiera rebajado a diez la diferencia, Trimble erró el pase. El castigo fue inminente: triples de Fernando San Emeterio, del belga Sam Van Rossom y Hermannsson para sentenciar el duelo (43-63, min. 34).

El coraje de Meindl, Kloof y Eyenga y un cansado Valencia, que dio minutos a Josep Puerto y Millán Jiménez llegó a esbozar una remontada local in extremis, pero solo fue maquillaje para el 61-68 final, un triunfo importante para que el camino a la Copa del Rey del conjunto 'taronja', que tendrá dos días de descanso antes de recibir al Zenit ruso en la Euroliga.

- Ficha técnica:

61 - Urbas Fuenlabrada (16+15+6+24) Trimble (18), Emegano (4), Meindl (18), Eyenga (6), Thompson (4) -quinteto inicial-, Kloof (7), Vene (7), Samar, González y Urtasun.

68 - Valencia Basket (21+9+22+16): Vives (2), Prepelic (10), Kalinic (12), Dubljevic (6), Williams (11) -quinteto inicial-, Tobey (6), Van Rossom (3), Hermansson (11), San Emeterio (5), Pradilla (2), Jiménez y Puerto.

Árbitros: Fernando Calatrava, Alberto Sánchez y Roberto Lucas. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la decimotercera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, a puerta cerrada.

Los jugadores del Fuenlabrada salieron al calentamiento con camisetas de apoyo al jugador local Osas Ehigiator, lesionado para lo que resta de temporada.

Miguel Ángel Moreno