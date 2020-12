3-0. El contragolpe de un Levante en superioridad fulmina al Getafe

El centrocampista del Levante Jorge de Frutos celebra su gol con su compañero Roger (detrás) en el partido ante el Getafe CF correspondiente a la jornada 12ª de LaLiga Santander jugado este sábado en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Manuel Bruque

Valencia, 5 dic (EFE).- El fútbol al contragolpe y la superioridad numérica durante 83 minutos dieron al Levante una victoria balsámica, tras ocho partidos sin ganar, ante un Getafe que vio muy pronto reducidas sus opciones y que perdió una buena oportunidad para reaccionar, hasta acabar con nueve jugadores.

Con diez jugadores, el equipo madrileño siempre quiso tener el balón y ejerció un cierto dominio territorial, pero la ventaja numérica y en el marcador de los locales, propició un encuentro cómodo para un Levante que mejoró respecto a anteriores encuentros.

Aunque el Getafe inicio el partido con Djené en el centro del campo, ya que los centrales eran los exlevantinistas Cabaco y Chema, muy pronto Pepe Bordalás debió de replantear el encuentro.

A los seis minutos, el Levante hizo el 1-0 en una acción de Roger al contragolpe. El árbitro había dado la ley de la ventaja en una falta de Chema previa al gol. Tras el tanto, le mostró tarjeta amarilla, pero tras revisión en el VAR cambió la amarilla por una roja directa. Djené pasó al eje de la zaga.

En ese momento se acabó un partido de seis minutos y empezó otro nuevo en el que el Levante tenía un gol de ventaja y un hombre más y en el que muy pronto la amplió, también en una contra, por medio de Dani Gómez. Con dos llegadas, el Levante ganaba por 2-0.

Futbolísticamente, el encuentro no era fluido, estaba plagado de faltas e interrupciones y aunque el equipo visitante nunca se rindió, el Levante se mostraba cómodo al contragolpe ante un rival dominador, pero con el hándicap de la inferioridad.

No cambió la dinámica del partido a la vuelta del descanso: se jugaba más cerca de la meta local, pero el equipo de Paco López trataba de aprovechar su superioridad numérica para disponer de posesiones largas y de atacar la meta del Getafe siempre a la contra.

En la primera de este periodo, De Frutos no dio opción y puso el 3-0 en el marcador.

A partir de entonces, al Getafe le tocaba arriesgar para meterse en el encuentro con un gol, lo que dio paso a un encuentro jugado cerca de la meta de Aitor, pero con espacios a la contra para los hombres del equipo valenciano, que dispusieron de opciones para marcar.

Así, el encuentro llegó al final con un triunfo que da aire al Levante ante un Getafe que no pudo reaccionar en el Ciutat de València.

Ficha técnica:

3 - Levante, Aitor, Coke (Miramón, m.76), Postigo, Vezo, Clerc, De Frutos (Sevikyan, m.84), Vukcevic (Malsa, m.59), Melero, Rochina, Dani Gómez (Morales, m.59) y Roger (Sergio León, m.76).

0 - Getafe: David Soria, Nyom (Maksimovic, m.66), Cabaco, Chema, Olivera (Mollejo, m.66), Cucho Hernández (Enes Unal, m.66), Djené, Arambarri, Cucurella, Ángel (Patrick, m.84) y Mata (Etxeita, m.24).

Goles: 1-0, m.6: Roger. 2-0, m.18: Dani Gómez. 3-0, m.57: De Frutos.

Árbitro: Medié Jiménez (comité catalán). Amonestó por el Levante a Dani Gómez y Roger y por el Getafe a Djené, Mata, Arambarri, Nyom y Cucarella. Expulsó a los visitantes Chema con roja directa (m.7) y a Djené por doble amonestación (m.77).

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de Liga disputado en el Ciutat de València sin público.

Alfonso Gil