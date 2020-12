Yolanda Jiménez, exmujer de Rafael Amargo, guarda silencio tras la última polémica que salpica al bailaor

22/01/2013 Rafael Amargo y Yolanda Jiménez, en los tiempos felices de su matrimonio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Según el programa "Sálvame", Rafael Amargo estaría dispuesto a cualquier cosa - antes de su detención por tráfico de drogas - para conseguir promoción para su nuevo espectáculo, "Yerma", y eso incluiría crear expectación mediática asegurando que los hijos que tuvo durante su relación con Yolanda Jiménez, León y Dante, no son realmente suyos.



El bailarín, que salió en libertad anoche, no ha realizado declaraciones al respecto, por lo que no sabemos si realmente pretendía contar esa bomba a los medios de comunicación para convertirse en el foco de la noticia. Sin embargo, sí hemos podido preguntar a Yolanda qué le parecen los rumores que afirman que Amargo estaría dispuesto a confesar que los hijos fruto de su amor no son suyos.



La primera exmujer de Amargo, que ahora da clases de danza, se mantiene en un discreto segundo plano y, cabizbaja y muy seria, da la callada sobre la nueva polémica de la paternidad de sus niños y afirma que "no voy a declarar nada".



Esquiva, y disculpándose por no atendernos, Yolanda tampoco se pronuncia sobre la detención del bailarín ni sobre los problemas económicos que le habrían llevado a traficar con estupefacientes.