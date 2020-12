Venezuela.- Cronología de la crisis en Venezuela: del ascenso de Maduro a la bicefalia actual

13/11/2020 Carteles electorales en Guacara, Venezuela POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL VENEZUELA JUAN CARLOS HERNANDEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La crisis política de Venezuela alcanza un nuevo hito con unas elecciones parlamentarias que amenazan con agravar aún más la inestabilidad en un país con dos supuestos presidentes.



Repasamos cronológicamente los episodios de estos últimos años que han llevado a lo que hoy es Venezuela:



14 DE ABRIL DE 2013



Maduro asume la Presidencia de forma interina el 8 de marzo de 2013, tres días después del fallecimiento de su mentor, Hugo Chávez. Su mandato se hace firme tras las elecciones del 14 de abril, en las que el chavismo está cerca de perder el poder después de que Henrique Capriles, que aglutinaba a toda la oposición, se quede a menos de dos puntos porcentuales.



FEBRERO DE 2014



La oposición convoca sus primeras grandes protestas contra el Gobierno, en las que Leopoldo López se erige en símbolo de la disidencia después de ser detenido y acusado de instigar a las movilizaciones. López terminaría siendo condenado a 13 años y nueve meses de cárcel.



Tras estas protestas --con 43 fallecidos--, se inicia en abril un primer intento de diálogo entre el Gobierno y la oposición. El acercamiento se da por roto en abril, ya con la calle apenas movilizada y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) evidenciando sus divisiones.



6 DE DICIEMBRE DE 2015



La oposición logra la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, en un giro inédito de la política venezolana desde que Chávez asumió el poder en 1999. El Parlamento, sin embargo, es declarado "en desacato" por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que le ha dejado sin poder real en estos últimos años.



OCTUBRE DE 2016



Gobierno y oposición abren por primera vez en dos años un diálogo político. Al contrario que en el primer intento, se sientan con una agenda más clara, pero la palpable desconfianza lleva a que en enero de 2017 la MUD lo dé por roto.



MARZO DE 2017



El TSJ despoja a la Asamblea Nacional de sus funciones, en una intervención que deja en el aire la protección de los diputados y a la que la corte da marcha atrás tras varios días de protestas opositoras.



ABRIL DE 2017



Capriles anuncia que las autoridades chavistas le han inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años.



27 DE JUNIO DE 2017



Un helicóptero de la Policía ataca la sede del TSJ. El piloto, Óscar Pérez, reclama a tiros la dimisión el presidente antes de darse a la fuga y desaparecer hasta mediados de enero de 2018, cuando fallece en una intervención de las fuerzas de seguridad cuestionada por su brutalidad.



JULIO DE 2017



La oposición organiza su primera consulta, con la que pretende demostrar el rechazo ciudadano a la reforma constitucional planteada por Maduro. El Gobierno responde a finales de mes con unas elecciones de las que surge la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el chavismo tras el boicot opositor a dicha votación.



La Constituyente comienza a operar en agosto y absorbe todos los poderes del Estado, a excepción del Ejecutivo.



SEPTIEMBRE DE 2017



República Dominicana sirve de escenario para un nuevo intento de acercamiento entre Gobierno y oposición, con una agenda para depurar responsabilidades por la violencia, atajar la crisis económica y ofrecer garantías de cara a citas electorales. La puerta vuelve a cerrarse en febrero de 2018.



20 DE MAYO DE 2018



Maduro sale reelegido con el 68 por ciento de los votos, en unos comicios marcados por la baja participación --46 por ciento-- y la ausencia de grandes nombres de la oposición, que de nuevo renuncia a participar en unas elecciones por considerarlas fraudulentas.



4 AGOSTO DE 2018



Varios drones con explosivos sobrevuelan un acto al que asiste Maduro, en un incidente que el Gobierno describe como un intento de magnicidio. Por esa época, crecen las especulaciones sobre una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, con informaciones en varios medios que dan cuenta de supuestos contactos con vistas a un golpe.



10 DE ENERO DE 2019



Maduro toma posesión de su segundo mandato, en un punto de inflexión en el posicionamiento internacional. Los gobiernos que no reconocieron las elecciones de mayo de 2018, tampoco admiten que Maduro pueda seguir como presidente.



El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, esgrime la ausencia de un jefe de Estado legítimo para erigirse en 'presidente encargado'. Más de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos y España, avalan este paso y reconocen a Guaidó.



23 DE FEBRERO DE 2019



Simpatizantes del Gobierno incendian camiones con ayuda humanitaria en la frontera, después de que el chavismo se opusiese a cualquier asistencia externa para solventar una crisis que tiene entre sus principales exponentes la hiperinflación y la escasez de productos y suministros básicos.



La ONU estimaba a finales de 2019 que más de 4 millones de venezolanos habían emigrado.



30 DE ABRIL DE 2019



Guaidó aparece de madrugada junto a un grupo de militares y Leopoldo López, hasta entonces bajo custodia, para anunciar la 'Operación Libertad', llamada a ser la arremetida final contra el Ejecutivo pero que, tras horas de incertidumbre, se desvanece.



Surgen rumores en torno a los motivos y circunstancias de esta operación, una intentona golpista a ojos del Ejecutivo. Washington sostiene que varios altos cargos chavistas se arrepintieron en el último momento, algo que nunca ha quedado demostrado.



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reconoce a principios de mayo que habían intentado "comprarlo", pero sin aclarar cuándo ni quién, y reafirma su lealtad a Maduro.



1 DE MAYO DE 2019



El TSJ revoca el arresto domiciliario de López y ordena su vuelta a la cárcel. El líder opositor opta por refugiarse en la Embajada española, donde permanece como "huésped" hasta octubre de 2020, cuando se escapa rumbo a España.



5 DE ENERO DE 2020



Un sector de la oposición intenta hacerse con el control de la Asamblea Nacional, en una caótica sesión respaldada desde filas chavistas y que concluye con Luis Parra como supuesto nuevo jefe del órgano legislativo. Ni los principales partidos opositores ni los gobiernos aliados de Guaidó conceden ningún tipo de validez a este movimiento.



ENERO Y FEBRERO DE 2020



Guaidó realiza una gira de tres semanas que le lleva por algunos de los países que más que le han apoyado durante el año anterior, en un intento por relanzar su causa y demostrar que el Gobierno no controla sus movimientos. Madrid figura entre las paradas.



26 DE MARZO DE 2020



EEUU presenta cargos por narcotráfico contra Maduro, por quien ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. La Administración de Donald Trump intensifica las sanciones contra la órbita del mandatario venezolano y sus aliados, al tiempo que trata de dotar de fondos al bloque encabezado por Guaidó.



JUNIO DE 2020



El TSJ renueva por su cuenta el Consejo Nacional Electoral (CNE) y expropia algunos de los principales partidos para entregar sus siglas a militantes considerados afines a las tesis del Gobierno.



El 1 de julio, se hace oficial la convocatoria de parlamentarias, sin ningún consenso. La oposición mayoritaria decide desmarcarse, si bien Capriles mueve ficha para tratar de cambiar el boicot por un aplazamiento que permita garantizar la validez de los comicios.



31 DE AGOSTO



Maduro excarcela por decreto a más de un centenar de presos, entre ellos varios condenados por razones políticas. La oposición cree que este gesto no cambia nada en el escenario político.



DICIEMBRE DE 2020



El 6 de diciembre se celebran elecciones parlamentarias, a las que la oposición responde con una nueva consulta del 5 al 12 para tratar de demostrar que una mayoría de la población quiere el fin de la "usurpación" de Maduro.



La oposición ya ha avanzado que la actual Asamblea Nacional considerará prorrogado su mandato por la ausencia de elecciones legítimas.