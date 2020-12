Uruguay suma 238 nuevos casos de covid-19 y llega a 1.668 activos

Actualmente, el departamento más afectado sigue siendo Montevideo con 1.053 casos, mientras que en segundo lugar se encuentra Canelones (sur) con 273. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 3 dic (EFE).- Uruguay batió este jueves su récord de contagios diarios de covid-19 y de personas cursando la enfermedad luego de que se registraran 238 nuevos casos y se alcanzara los 1.668 activos.

Así lo indicó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su informe diario en el que detalló que en la jornada se hicieron 5.599 test de coronavirus SARS-CoV-2 y se alcanzó los 448.386 desde que se decretó la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo.

Actualmente, el departamento (provincia) más afectado sigue siendo Montevideo con 1.053 casos, mientras que en segundo lugar se encuentra Canelones (sur) con 273.

Además, en Cerro Largo (este) hay 30 casos activos y en Rivera (noreste) 97. Estos dos departamentos, ambos con frontera terrestre con Brasil, han sido de los más afectados a lo largo de la pandemia y de los que más han preocupado a las autoridades sanitarias.

Por su parte, Soriano (suroeste) suma 66 casos, Rocha (sureste) 54, Maldonado (sureste) 20, Artigas (norte) 17, Colonia (sureste) 15, San José (sur) 11 y Durazno (centro) 7.

En tanto, Flores (centro), Río Negro (oeste), Paysandú (oeste) y Salto (norte) tienen dos casos cada uno.

El informe indica, también, que en la jornada fallecieron dos personas por lo que Uruguay alcanzó los 80 muertos por dicha enfermedad.

Este martes, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció una serie de medidas en el país sudamericano.

El cierre de bares y restaurantes a medianoche, un mayor control en transportes públicos y la suspensión de los deportes en espacios cerrados son algunas normas adoptadas por el Gobierno.

"A nosotros no nos gustaría y no lo tenemos pensado hoy que a miles de uruguayos tengamos que decirles que no vengan (a pasar las fiestas navideñas). Ahora, si el viernes 18 de diciembre nos fuimos de largo al naranja, quizá sean otras las medidas. Lo de hoy pretende tener un efecto preventivo", indicó ese día el mandatario.

Con esto se refirió al plazo establecido por las autoridades, tras dos días de reuniones entre el Gobierno y los miembros del Grupo Asesor Científico Honorario, que asesora al Ejecutivo, para intentar reducir el número de contagios.