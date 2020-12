Turquía/Francia.- Erdogan espera que los franceses puedan "deshacerse" de Macron "cuanto antes"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha redoblado este viernes sus críticas contra su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, y ha confiado en que los franceses puedan "deshacerse" de él "cuanto antes", por considerarlo un "problema" en el desarrollo de las relaciones.



Ankara ha criticado una reciente resolución del Senado galo que reconocía como independiente la república de Nagorno-Karabaj, situada en territorio de Azebaiyán pero de mayoría armenia, y Erdogan considera que Francia ya no puede ejercer como mediador dentro de la OSCE, según la agencia Anatolia.



"Macron es un problema para Francia. Con Macron, Francia está atravesando un momento muy peligroso", ha afirmado. "Espero que Francia pueda deshacerse del problema Macron cuanto antes", ha añadido el mandatario turco, que ha hecho suyas las palabras del presidente azeri, Ilham Aliyev, y ha ironizado con "entregar Marsella a los armenios".



Erdogan tiene previsto viajar la próxima semana a Azerbaiyán como gesto de apoyo a Aliyev.



VACUNA DEL CORONAVIRUS



El presidente turco también ha aludido a los avances en la lucha contra el coronavirus y ha dicho que Turquía mantiene contactos tanto con Rusia como con China para garantizar la obtención de vacunas.



Erdogan se ha mostrado dispuesto a dar ejemplo inyectándose el fármaco en una primera fase. "Personalmente, no tengo ningún problema en que se me vacune", ha declarado ante los periodistas tras los rezos del viernes.