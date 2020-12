Trump amenaza vetar ley de defensa por escudo a tecnológicas

(Bloomberg) -- Donald Trump repitió el jueves por la noche su amenaza de veto a un proyecto de ley crucial de política de defensa después de que un acuerdo bipartidista omitiera una disposición que el presidente exigía, que despojaría a las plataformas de redes sociales de un escudo legal clave.

El presidente emitió su advertencia en un tuit después de que republicanos y demócratas en los paneles de Servicios Armados de la Cámara y el Senado llegaran a un acuerdo sobre la Ley de Autorización de Defensa Nacional, una legislación masiva que, entre muchas cosas, autoriza aumentos salariales a militares y pagos adicionales para las tropas en misiones peligrosas.

“Muy tristemente para nuestra nación, parece que el senador @JimInhofe no pondrá la cláusula de término de la Sección 230 en el Proyecto de Ley de Defensa. Es tan malo para nuestra seguridad nacional e integridad electoral. Última oportunidad para lograrlo. ¡Daré mi VETO!”

Se refería a Jim Inhofe, republicano de Oklahoma y presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las compañías de tecnología ante la responsabilidad por la mayoría del contenido publicado por sus usuarios.

Inhofe dijo a los periodistas el jueves temprano que, si bien se comprometió a cambiar la Sección 230, “simplemente no encaja en la Ley de Autorización de Defensa Nacional” porque no tiene relación con las fuerzas militares.

“Mi misión es asegurarme de que recibamos un proyecto de ley de autorización de defensa que sea bueno. Y tenemos uno que está bien, está listo”, agregó Inhofe.

Se espera que la legislación, que también reforzaría las autorizaciones de financiamiento para submarinos y aviones de combate, y buscara frenar el racismo y la discriminación en el ejército, sea aprobada pese a las amenazas de veto.

Si bien políticos de ambos partidos han pedido que se debilite o revise la Sección 230, Trump y otros de la derecha política se han quejado durante mucho tiempo de que empresas como Facebook Inc. y Twitter Inc. han suprimido las opiniones conservadoras. Las compañías niegan las acusaciones de censura.

El deseo de la Administración Trump de alterar o incluso derogar la ley ha cobrado mayor urgencia desde que el presidente fue derrotado por Joe Biden en las elecciones de noviembre.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional ha sido aprobada todos los años durante los últimos 59 años. En julio, Trump amenazó con vetar la medida porque pedía cambiar el nombre de las instalaciones militares estadounidenses que honran a generales confederados, incluidos Fort Benning en Georgia y Fort Lee en Virginia.

Nota Original:Trump Again Threatens Veto of Defense Act Over Tech Legal Shield

©2020 Bloomberg L.P.