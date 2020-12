Sudán del Sur.- Sudán del Sur inaugura un tribunal especial para la violencia machista

10/04/2019 Una mujer recibe asistencia alimentaria en Sudán del Sur POLITICA SUR DE SUDÁN INTERNACIONAL WFP/GABRIELA VIVACQUA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Sudán del Sur ha inaugurado este viernes un tribunal especial para juzgar la violencia machista, predominante en el país, con el objetivo de acelerar los procedimientos y gestionar los casos de abusos que afectan a menores de edad.



El tribunal, según la ministra de Género, Infancia y Bienestar Social, Ayaa Benjamin Warille, pretende mejorar el tiempo de respuesta de la justicia penal, promover la intervención adelantada y acelerar los procesos judiciales para ofrecer tanto a víctimas y acusados un acceso apropiado a estos servicios.



"Hemos unido fuerzas para luchar contra este vicio y para asegurarnos de que Sudán del Sur es un lugar seguro para todos nosotros. Como parte del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, comprometemos nuestro respaldo más absoluto al funcionamiento de ese tribunal", ha hecho saber la ministra durante la ceremonia inaugural, recogida por Radio Tamazuj.



La ministra se ha comprometido a que el tribunal "abandere la protección de las víctimas y la promoción de los derechos de las mujeres y de las niñas, que son víctimas y supervivientes de la violencia de género".



Sobre los detalles de los procedimientos, la ministra ha recalcado que las afectadas no tendrán que pagar a sus abogados y no estarán obligadas a aportar pruebas por sí mismas si hay otras evidencias disponibles. Además estarán protegidas constantemente de los acusados, y recibirán atención psicológica a lo largo de todo el proceso", ha añadido.



El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) ha estimado un total de 6.295 incidentes de violencia machista en el país africano desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, mientras que las autoridades han detectado un perturbador incremento de violaciones en grupo a mujeres y niñas por hombres armados, especialmente en la capital del país, Juba, así como en Yambio o Torit.



El magistrado jefe de este tribunal Chan Reec Madut, ha recordado que la violencia contra las mujeres "va contra las creencias religiosas de los sursudaneses" y es "resultado de la ignorancia de los hombres que se creen superiores a las mujeres".



"Estos hombres necesitan atención médica, porque su manera de pensar no es normal", ha aseverado el magistrado.