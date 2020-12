Silas afirma que no ha hablado con Harden y tampoco quiere presionarlo

El escolta James Harden. EFE/Marcelino Benito/Archivo

Houston (EE.UU.), 3 dic (EFE).- El nuevo entrenador de los Rockets de Houston, Stephen Silas, reconoció este jueves que no se ha comunicado regularmente con el escolta estrella James Harden, el jugador franquicia del equipo, y prefiere darle su "tiempo" y "espacio", tras expresar el deseo de ser traspasado.

Silas es consciente que el asunto de Harden debe quedar definido antes que empiece la nueva temporada, al igual que sucedió con el traspaso que se cerró el miércoles para que el base Russell Westbrook, que también pidió dejar a los Rockets, fuese enviado a los Wizards de Washington.

Harden ha informado a los Rockets que no quiere seguir con la franquicia y que su deseo es llegar a los Nets de Brooklyn, donde se encuentran sus amigos, el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving.

Pero los Rockets no tienen prevista la salida de Harden, al menos esta temporada, y trabajan en la formación de un equipo que sea competitivo y con opciones de seguir entre los mejores de la Conferencia Oeste tras la incorporación del base John Wall, el jugador que los Wizards dieron a cambio de Westbrook.

"Cuando suceden cosas como esta en las que hay un poco de indecisión y falta de comunicación, doy un paso atrás y cedo el espacio a los jugadores", declaró Silas a través de una videoconferencia.

Silas, de 47 años, que también ha llegado al cargo envuelto en la falta de aceptación por parte de los seguidores de los Rockets, admitió que no era la mejor situación, pero había que trabajar y ser positivo.

"Desde mi perspectiva, mi comunicación ha sido, 'te estoy dando espacio', y ahí es donde ha estado mi comunicación con él. Los profesionales como Harden necesitan ese tiempo y espacio", comentó Silas. "Necesitan resolverlo por si mismos, y no es necesario que alguien esté todo el tiempo encima para generar más presión".

Harden, el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA 2017-18 y el líder anotador de la liga en las últimas tres temporadas, tiene contrato por dos años más y una opción de jugador por el tercero.

El nuevo entrenador de los Rockets reiteró que su objetivo era mantener al equipo competitivo y ganador, pero con un estilo de juego diferente al que mostró durante la etapa de Mike D'Antoni.

"Seremos un equipo más versátil que en temporadas recientes, cuando el ataque dependía en gran medida de las jugadas de aislamiento", analizó Silas. "Contamos con los jugadores ideales para conseguirlo".

Los Rockets han fichado a los pivotes Christian Wood y DeMarcus Cousins en el mercado de los agentes libres antes de cambiar a Westbrook por Wall, quien no ha jugado en casi dos años debido a las graves lesiones que sufrió en el talón y el tendón de Aquiles.

"Todos están entusiasmados con las posibilidades que tenemos", destacó Silas, "Contamos con varias formas de jugar en ambos extremos de la cancha con la incorporación del talento de Cousins, Wall y Wood".

Sin embargo, Silas reiteró que "Harden va a tener mucho el balón, como siempre, y vamos a lograr que la el ataque sea igual o más efectivo que en el pasado. Se trata de aportar las cosas que nos permitan ser un poco más versátiles, pero sin que su protagonismo como jugador franquicia cambie".

Silas también admitió que no había conversado con Harden sobre el traspaso de Westbrook-Wall, pero se mostró optimista de que el jugador franquicia estaría completamente comprometido con los Rockets una vez que comenzara la temporada.

"No tengo ninguna duda de su profesionalidad y compromiso con los Rockets", agregó Silas.

Sonia Salazar