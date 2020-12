Sergio Pérez: "Soy optimista, podemos aspirar a un gran resultado"

EFE/EPA/Giuseppe Cacace

Redacción deportes, 4 dic (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que este viernes marcó el tercer tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en Baréin que es "optimista" y que cree que pueden "aspirar a un gran resultado".

"Soy optimista acerca de nuestras posibilidades este fin de semana, después de un día positivo en pista. Creo que podemos aspirar a un gran resultado, pero la jornada de hoy demostró realmente cómo de apretada va a ser la calificación", explicó 'Checo', que es quinto en el Mundial, con cien puntos, dos menos que el australiano Daniel Ricciardo (Renault).

"Los márgenes serán estrechos, lo que quiere decir que el hecho de que todo encaje en la misma vueltas va a ser crucial", comentó Sergio, nacido hace 30 años en Guadalajara, que afronta su décima temporada en la F1 y que el año próximo no seguirá en el equipo, que pasará a denominarse Aston Martin y en el que lo sustituirá el alemán Sebastian Vettel, decimosexto este viernes con su Ferrari.

"La nueva pista fue exigente; el sector del medio es especialmente complicado, porque los bordillos son bastante agresivos. Es tentador usarlos, pero al mismo tiempo puedes cometer fácilmente un error si calculas mal cuando pasas por encima de ellos", indicó el bravo piloto tapatío después de los ensayos de este viernes en Sakhir.

"Creo que va a haber muchas vueltas anuladas y que habrá algunos errores a lo largo de este fin de semana, así que será fundamental minimizar las oportunidades de cometer algún error", opinó 'Checo', que hace tres semanas, en Turquía, firmó un brillante segundo puesto que supuso su noveno podio desde que corre en la categoría reina; que no elevó a diez el pasado domingo ya que, cuando rodaba cómodamente en tercera posición, a falta de tres vueltas se rompió el motor de su Racing Point.

"La vuelta entera es un reto importante, también, a pesar de que no hay muchas curvas. Así que hacer bien el sector del medio es muy importante", manifestó 'Checo' este viernes en Baréin.