Russell convence en su debut con Mercedes y marca mejor crono en GP de Sakhir

De la cola de la parrilla a ser el más rápido: el británico George Russell, ascendido del modesto Williams a Mercedes para sustituir a Lewis Hamilton en Mercedes, marcó el mejor crono en la primera jornada de entrenamientos libres del GP de Sakhir, este viernes en Baréin.

El piloto de 22 años, que debutó en la Fórmula 1 con Williams en 2019, fue llamado el miércoles por Mercedes para sustituir al campeón del mundo, que había dado positivo al covid-19.

Y parece ser que Hamilton no está del todo bien físicamente. El patrón de Mercedes, Toto Wolff, dio a entender en conferencia de prensa que el piloto no vería la carrera por televisión, "porque cuando estás en la cama y no te encuentras bien, no es una prioridad".

Una diagnóstico menos favorable que los "síntomas relativamente benignos" de los que había hablado antes de la segunda sesión de entrenamientos libres.

En el corto (3.543 km), pero rapidísmo trazado de Sakhir, Russell, marcó el mejor crono en las dos tandas libres de ensayos, en la primera ocasión que se colocaba al volante del Mercedes campeón del mundo de pilotos y constructores.

Si en la sesión vespertina dejó el crono en 54 segundos y 713 milésimas, por la mañana fue incluso más rápido: ¡54.546!

- Bottas retrasado -

Todo lo contrario que el piloto titular de la escudería alemana Valtteri Bottas. El finlandés firmó un mejor crono de 54.858 y 55.321 en cada una de las tandas, pero sus tiempos hay que relativizarlos.

En la sesión vespertina, el finlandés, habitualmente poco aplicado en este tipo de ejercicios, marcó un crono de 54.506, pero fue anulado por haber sobrepasado los límites de la pista.

Y por la mañana, Bottas "no pudo marcar un tiempo de referencia después de dañar muy pronto el monoplaza, lo que le impedía frenar correctamente", explicó Wolff.

Detrás de Russell, el más rápido fue, como estaba previsto, el holandés Max Verstappen, pese a que se ha quejado con frecuencia del comportamiento de su Red Bull.

Más retrasados se situaron Racing Point, Renault y AlphaTauri y detrás de ellos Ferrari y McLaren, con problemas en sus monoplazas, lo que explicó los malos tiempos marcados por el monegasco Charles Leclerc, que en la sesión vespertina rompió la transmisión y no pudo marcar ningún crono, el británico Lando Norris y el español Carlos Sainz, que aspiran a sumar los puntos suficientes para mantener a McLaren en el tercer puesto de la clasificación de constructores.

Sin sorpresas, los dos peores cronos correspondieron a dos pilotos debutantes: el brasileño Pietro Fittipaldi (24 años), nieto del legendario Emerson, sustituye en Haas al francés Romain Grosjean, que sufrió un grave accidente el pasado domingo, y el británico Jack Aitken (25 años), recambio de Russell en Williams.

- ¿Título para Schumacher en F2? -

Un trazado tan corto (en el exterior del circuito habitual), formado fundamentalmente por rectas y con solo cuatro curvas que la F1 utiliza por primera vez se llevan a cabo carreras en Baréin (2004), debe favorecer a los equipos con motor Mercedes (que también equipa a Racing Point y Williams) sobre los Ferrari (que también llevan Alfa Romeo y Haas).

Pero, con un tiempo por vuelta de unos 55 segundos, "las distancias serán mínimas, particularmente entre los equipos del medio del pelotón, y cada milésima contará" en la sesión de calificación, a las 20h00 locales (17h00 GMT).

En Fórmula 2, el líder del campeonato Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo de F1 y que correrá en 2021 en la categoría reina con un Haas, tiene muy difícil proclamarse campeón el sábado al vivir este viernes una jornada para olvidar y salir el sábado desde el fondo de la parrilla.

Pero con dos carreras por disputar el fin de semana y 44 puntos como máximo en juego, todo puede pasar aún.

