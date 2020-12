Rey Felipe.- Revilla cree que el Rey haría "muy bien" diciendo a los militares que le enviaron la carta: "Olvídenme"

MADRID, 16/07/2020.- El rey Felipe VI saluda al presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, a su llegada al homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de coronavirus y a los colectivos que le han hecho frente en primera línea, que se ha celebrado este jueves en el Patio de la Armería del Palacio Real con un acto presidido por el monarca y que cuenta con la presencia de representantes de instituciones, partidos e invitados internacionales. EFE/ Ballesteros POOL



Cree que Felipe VI debería desvincularse públicamente de estos militares, a los que Revilla ha tildado de "energúmenos"



COMILLAS, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), cree que el Rey Felipe VI, "haría muy bien" desvinculándose, incluso públicamente, de los militares retirados que le enviaron una carta contra el Gobierno y decirles: "olvídenme".



"Yo si estuviera en el papel del Rey de España, les llamaba uno a uno y les decía olvídeme usted porque la única manera de echarme a mí de España y acabar con la monarquía son gente como usted", ha afirmado Revilla al ser cuestionado por esta misiva que este grupo de militares retirados enviaron al monarca.



Algunos de los militares en la reserva que enviaron la carta a Zarzuela, y que Revilla ha tildado hoy de "energúmenos", compartían además un chat de WhatsApp en el que, según ha publicado 'Infolibre', uno de los generales habla incluso de "fusilar a 26 millones de hijos de puta.



Para Revilla, "el peor servicio" que estos militares "pueden hacer a España y al rey" es haberse reunido "para hacer semejante panfleto partidario", con el que, a su juicio, lo que hacen en lugar de ayudar al monarca es "echarle una mano al cuello".



El presidente cántabro ha afirmado que le da "absolutamente vergüenza" que en un país democrático como España "todavía haya unos señores", que han sido "jefazos" de las Fuerzas Armadas, que "no se han reciclado" y parece que "no han pasado la etapa negra" de este país, en alusión a la Dictadura.



Revilla ha recordado a estos militares --a algunos de los cuales conoce-- que esa etapa "ya pasó", que España es una democracia y que ahora, "afortunadamente", "quien manda es el pueblo" con sus votos en las elecciones y considera que éstos, como funcionarios públicos que son, deben "callar y obedecer" a la sociedad civil y "cuadrarse" ante los ciudadanos.



El presidente cántabro les ha instado a, en lugar de "salirse del tiesto" y dar "consejos" al monarca, dedicarse a "jugar al parchís, hacer tertulias" y comentar entre ellos que "España se hunde".



Revilla ha tildado de "intolerable" e "infumable" la actuación de estos militares retirados y, de hecho, "no sabe", si judicialmente podrían tener castigo. De hecho, considera que "muchos países europeos" se habrán llevado "las manos a la cabeza" al conocer esta noticia.



El presidente cántabro cree que el Rey "tiene que estar muy incómodo" y haría "muy bien de olvidarse de ellos" y expresar, incluso públicamente, que "no tienen nada que ver con él" y que no quiere sus consejos.



El presidente cántabro cree que ese tipo de mentalidades "hay que condenarlas" porque pueden ser un "caldo de cultivo" y hacer que otras personas se sumen a sus teorías.



Además, ha opinado que este asunto "no es una broma" porque son "unos cuantos" militares que hasta hace poco han estado en activo, han dado instrucciones y consignas a las Fuerzas Armadas y considera que si "estuvieran en activo y tuvieran las armas, son capaces de cualquier cosa".



Revilla ha realizado estas afirmaciones sobre este asunto en el Seminario Mayor de Comillas, donde este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan de Resistencia, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.