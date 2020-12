Reino Unido: Negociación del brexit está en “punto muy difícil”

(Bloomberg) -- El Reino Unido advirtió que las negociaciones comerciales sobre el brexit se encuentran en una coyuntura “muy difícil”, mientras las conversaciones han sido intensas en Londres esta semana en un esfuerzo por lograr un avance.

El ambiente que rodeaba las negociaciones empeoró el jueves por la noche después de que funcionarios británicos acusaran a la Unión Europea de presentar nuevas demandas.

“Estamos en un punto muy difícil en las conversaciones”, dijo el viernes el portavoz adjunto interino de Boris Johnson, Shaun Jepson. “Queda muy poco tiempo”.

La libra se ha visto fuertemente afectada esta semana por las noticias sobre el brexit ante la proximidad del plazo del 31 de diciembre.

Las conversaciones comerciales han llegado a su punto álgido en los últimos días; los negociadores han trabajado día y noche y tienen la esperanza de un avance inminente.

Jepson declinó dar detalles de las razones por las cuales las conversaciones ahora están en juego. Dijo que cualquier acuerdo sobre el brexit tendría que respetar los principios clave de “soberanía” de Gran Bretaña y recuperar el control de sus leyes y fronteras.

“Nuestro equipo de negociación está trabajando extremadamente duro para cerrar las brechas que quedan”, dijo Jepson. “Ahora queda muy poco tiempo”.

