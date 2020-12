Récords de muertes por covid-19 y más de 1,5 millones de decesos en el mundo

SHOTLIST BALDWIN PARK, ESTADOS UNIDOS3 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio le sacan sangre a una mujer2. Plano general estación de sangre3. Plano general extraen sangre de una mujer4. Primer plano aguja entrando en el brazo de alguien5. Primer plano aguja entrando en el brazo de alguien6. Plano medio hombre en la fila, esperando frente a una pancarta de la Fundación GUARDaHeart7. Plano medio voluntario tomando la temperatura de un paciente a la entrada del recinto8. Plano general hombre se registra9. Primer plano hombre se registra10. Plano general Personas en fila para que le extraigan sangre en una estación de recolección de sangre en Baldwin Park, California.11. Plano medio personas en fila para que les extraigan sangre BRASILIA, BRASIL3 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 12. Plano panorámico Personas fuera del centro comercial Conjunto Nacional en el centro de Brasilia13. Plano general Personas fuera del centro comercial Conjunto Nacional en el centro de Brasilia MÉXICO, MÉXICO3 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Plano medio Gran flujo de personas caminando por el centro y comprando15. Plano general Gran flujo de personas caminando por el centro y comprando16. Plano medio Gran flujo de personas caminando por el centro y comprando17. Plano medio Personas que entran en tiendas comerciales y miran aparadores.18. Primer plano Personas que entran en tiendas comerciales y miran aparadores.19. Plano medio La gente espera para entrar a un restaurante.20. Plano medio Gran flujo de personas caminando por el centro y comprando 21. SOUNDBITE 1 - VOXPOP 1 (hombre, 41 años, español, 17 seg.): "Estamos mal como mexicanos, la reacción que hemos tenido cuando nos dicen que no hagamos fiestas, que no tengamos reuniones porque desobedecemos, no hacemos caso a las indicaciones y provoca que volvamos a semáforo rojo, a que la pandemia se alargué más " BOGOTÁ, COLOMBIA3 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 22. Plano general multitudes caminan por una calle comercial23. Plano general multitudes caminan por una calle comercial24. Plano general multitudes caminan por una calle comercial25. Plano medio multitudes caminan por una calle comercial 26. SOUNDBITE 2 - VOXPOP 2 (hombre, español, 15 seg.): "Me parece que el Gobierno debería de poner más orden porque la verdad es que sí hay mucha gente y no hay como un control de que "caminen por aquí, a tanta distancia". Me parece que es eso, más que todo: antes que cerrar todo, deberían buscar una solución de cómo sobrellevar la situación." 27. Plano medio multitudes caminan por una calle comercial28. Plano medio multitudes caminan por una calle comercial29. Plano medio multitudes caminan por una calle comercial ///-----------------------------------------------------------4 DEPECHES DE CONTEXTE: Aumento de hospitalizaciones por covid-19 en Ciudad de México hace temer nuevas restricciones =(Video)= México, 3 Dic 2020 (AFP) - Las hospitalizaciones en Ciudad de México y su zona conurbana se mantienen al alza, lo que incrementa la posibilidad de que las autoridades locales tomen más medidas para restringir la movilidad durante el fin de año.Hasta el martes pasado había 5.301 camas ocupadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye la capital y localidades del vecino Estado de México, donde viven poco más de 20 millones de personas. La cifra ya superó la ocupación de 5.127 pacientes que el gobierno capitalino había estimado para volver a semáforo rojo, de máxima alerta, lo que implicaría de nuevo el cierre de comercios y otras restricciones. El viernes pasado, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que la capital estaba en semáforo naranja "con una alerta al límite del semáforo rojo". Aunque el gobierno de Sheinbaum multiplica los llamados a que la gente evite salir si no es necesario y extreme los cuidados sanitarios, las calles del centro de la ciudad lucen atestadas de personas haciendo compras o ingresando a restaurantes a medida que se acercan las fiestas decembrinas."Estamos mal como mexicanos por la reacción que hemos tenido cuando nos dicen que no hagamos fiestas, que no tengamos reuniones, ese tipo de cosas, porque desobedecemos, no hacemos caso a las indicaciones y provoca que volvamos a tener semáforo rojo, que la pandemia se alargue más", declaró este jueves a la AFP Adolfo Landeros, abogado de 41 años. Sin embargo, hay quienes opinan que las autoridades deberían volver al máximo nivel de alerta. "Yo digo que sería bueno tener semáforo rojo porque la gente en estas fechas vuelve a salir bastante", sostiene Priscila Mercado, estudiante de 25 años.Se espera que el viernes Sheinbaum anuncie si endurece las restricciones. México, de 128 millones de habitantes, registra más de un millón de casos confirmados de covid-19 y poco más de 107.000 fallecimientos. En la capital, una de las zonas más afectadas, se registran 215.006 casos acumulados y 17.828 defunciones. bur-yug/axm/dga ------------------------------------------------------------- La pandemia vuelve a acelerarse en Brasil y deja ya más de 175.000 muertos =(Fotos)= Río de Janeiro, 4 Dic 2020 (AFP) - Brasil registró más de 700 muertos en un día por coronavirus por primera vez desde mediados de noviembre y superó la barrera de los 175.000 decesos este jueves, según los datos oficiales que confirman una aceleración de la pandemia.El ministerio de Salud contabilizó 755 muertos en las últimas 24 horas, para un saldo total de 175.270 óbitos, superado solo por Estados Unidos (274.577).Fueron confirmados también 50.434 nuevos contagios de covid-19 en un día, con los que ya hay casi 6,5 millones de casos desde el inicio de la pandemia, precisó el reporte en momentos en que las salas de emergencia de hospitales en varios estados tienen altos índices de ocupación.Brasil, con 212 millones de habitantes, permaneció en una larga meseta de más de mil muertos diarios desde mediados de junio hasta mediados de agosto. La curva se redujo luego hasta llegar a 324 a mediados de noviembre, pero ha vuelto a subir y se sitúa desde hace varios días por encima de los 500 fallecidos por día.El aumento se produce después de que varios estados flexibilizaran las medidas de distanciamiento social. El presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, cuestionó desde el comienzo de la pandemia este tipo de acciones preventivas por considerar que impactarían en la economía."Todos nos vamos a morir un día, aquí todos van a morir. No sirve de nada huir de eso, huir de la realidad. Tienen que dejar de ser un país de maricas. Tenemos que enfrentar de pecho abierto, luchar", dijo Bolsonaro el 10 de noviembre.Pero para el infectólogo Julio Croda, de la Universidad de Mato Grosso do Sul, "si no se adoptan medidas de prevención por falta de liderazgo, veremos una tragedia"."Probablemente el aumento [de casos y de muertes] continúe y se intensifique durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Tendremos un diciembre complicado pero enero, claramente, será peor", dijo Croda a la AFP.El estado de Sao Paulo retrocedió la semana pasada su proceso de flexibilización y un comité científico recomendó esta semana que Rio de Janeiro cierre todas las escuelas y prohíba permanecer en las playas, entre otras medidas.La agencia de regulación sanitaria de Brasil (Anvisa) definió el miércoles los criterios de aprobación de emergencia de alguna de las cuatro vacunas que están en la fase final de ensayos clínicos en el país. El gobierno presentó un plan preliminar de vacunación en caso de aprobar un inmunizante, algo que, según Croda, no ocurrirá antes de marzo."Muchos creen que la vacuna estará disponible en Brasil en enero, pero esa no es la realidad, solo será a partir de marzo", afirmó. js-pr/rs ------------------------------------------------------------- EEUU supera el récord de casos nuevos diarios de covid-19, con más de 210.000Washington, 4 Dic 2020 (AFP) - Estados Unidos registró el jueves más de 210.000 casos nuevos de coronavirus en un día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins.Un número superior a las 2.900 personas han muerto en las últimas 24 horas de covid-19, una de las cifras más altas registradas en el país, según el último balance que la universidad publica todos los días a las 20H30 local.Los funcionarios de salud pública advirtieron que los viajes realizados hace una semana por el Día de Acción de Gracias por millones de estadounidenses pueden haber causado "un brote dentro del brote", en palabras del muy respetado inmunólogo Anthony Fauci. Estados Unidos, que enfrenta un espectacular repunte de la epidemia desde hace varias semanas, ya había cruzado el listón de 200.000 nuevos casos dos veces en el último mes, pero nunca tanto como este jueves. Desde hace dos semanas, Estados Unidos ha vuelto a cruzar con regularidad la barrera de las 2.000 muertes diarias, como en la primavera boreal, en el apogeo de la primera ola de la epidemia, que nunca ha caído realmente en el país. Y no se vislumbra ninguna mejora a corto plazo. El número de personas hospitalizadas por covid-19 continúa creciendo, superando las 100.000 el miércoles por primera vez desde el inicio de la pandemia. Las hospitalizaciones están aumentando notablemente en los cuatro estados más poblados del país (California, Florida, Nueva York y Texas), señala el Covid Tracking Project. Estados Unidos, que es el país más afectado por la pandemia en números absolutos, registra más de 14,1 millones de casos y de 276.000 muertes. la/cjc/dg/dga ------------------------------------------------------------- Más de 1,5 millones de muertos por coronavirus en el mundo (recuento AFP)París, 3 Dic 2020 (AFP) - Más de 1,5 millones de muertes por coronavirus han sido registradas oficialmente en el mundo desde el inicio de la pandemia, de un total de cerca de 65 millones de casos, según un recuento de la AFP a partir de cifras de las autoridades, el jueves a las 18H45 GMT.En total se han contabilizado en el mundo 1.500.038 muertes desde el inicio de la pandemia en China en diciembre. América Latina y el Caribe es la región más afectada, con 452.263 muertos, por delante de Europa (430.060 decesos), y Estados Unidos y Canadá (286.946).Desde el 24 de noviembre se han registrado más de 10.000 muertos diarios como media, un nivel desconocido hasta ahora.Más de la mitad de esos decesos en los últimos siete días se produjeron en Europa (36.446), que se halla en plena segunda ola de la pandemia. Italia (5.017 muertos), Rusia (3.515), Polonia (3.220), Francia (3.198) y el Reino Unido (3.166) son los países de la región más afectados durante ese periodo.A nivel mundial, Estados Unidos es el país con más muertos desde el inicio de la pandemia (274.577), seguido de Brasil (174.515) e India (138.648).Entre los países más afectados, Bélgica es el país que registra el peor índice (146 muertos por cada 100.000 habitantes), seguido de Perú (109), España (98), Italia (96) y Macedonia del Norte (89).Más de 4 millones de nuevos casos de covid-19 han sido registrados como media cada semana desde mediados de noviembre. En los últimos 7 días, más de 2 casos de cada 3 han sido registrados en Europa, Estados Unidos y Canadá.El alza de contagios detectados se puede explicar en parte por el fuerte aumento del número de tests realizados en algunos países, pero una parte importante de los casos menos graves o asintomáticos sigue probablemente sin ser detectada.bur-rbj-ra/aud/jz/mb