Pruebas en aeropuertos son una solución de largo alcance

Air travel remains uncertain in the time of Covid-19. Photographer: Adam Berry/Getty Images Europe

(Bloomberg) -- Incluso cuando la carrera para aprobar y distribuir las vacunas contra el covid-19 está entrando en su tramo final, partes de la industria de viajes están corriendo a una línea de meta diferente: las pruebas en el aeropuerto.

En centros grandes y pequeños, desde JFK hasta Boston y Fráncfort, Alemania, una variedad de compañías están descubriendo cómo escalar las pruebas rápidas de covid antes de los vuelos, con la esperanza de facilitar los viajes aéreos seguros y reducir los requisitos de cuarentena para cualquier persona que no esté en primera línea para una vacuna.

Los líderes de ese esfuerzo pueden ser una sorpresa.

En Estados Unidos, es XpressSpa, el proveedor de mani-pedis rápidos y almohadas de viaje. Actualmente está operativo en cuatro aeropuertos principales de EE.UU., con más por venir en diciembre.

En el Reino Unido, Collinson, la empresa matriz de salas de aeropuertos de Priority Pass, es el socio de pruebas para Londres Heathrow y Virgin Atlantic, que recientemente comenzó a ofrecer pruebas gratuitas para pasajeros en vuelos a algunos destinos en el Caribe. Este esfuerzo se expandió a otros tres aeropuertos del Reino Unido esta semana. Collinson también anunció una asociación a mediados de noviembre con American Airlines, British Airways y la alianza de aerolíneas Oneworld para llevar pruebas a vuelos seleccionados y con suerte conducir a la creación de un “puente aéreo”.

En otras palabras: el impulso se está construyendo.

“Pasamos del concepto al piloto en 75 días”, dice el director ejecutivo de XpressSpa, Doug Satzman, sobre los primeros días del esfuerzo; la primera instalación de pruebas covid-19 de la compañía se inauguró en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York en junio. Pero expandirse ha sido un trabajo lento. “Operar en aeropuertos es un entorno difícil, altamente complejo y altamente regulado; simplemente conseguir que un electricista arregle algo en su tienda es un poco complicado”, explica Satzman.

“Ha sido un viaje agotador, no lo negaré”, dice David Evans, codirector ejecutivo de Collinson, cuya compañía se metió en el juego de las pruebas debido a su conocimiento de las operaciones aeroportuarias y su historia como proveedor de seguros de viaje. Si bien su esfuerzo en Heathrow ha pasado de probar a 25.000 pasajeros por día a probar más de 1 millón, algunos desafíos para aumentar la escala son difíciles de superar.

Las dificultades tienen poco que ver con metros cuadrados o dinero. La creación de sitios de prueba en aeropuertos, dice Evans, es una propuesta de bajo costo que puede llenar cualquier espacio vacío o infrautilizado, de los cuales hay muchos en los aeropuertos hoy en día. Es la falta de una política coordinada en torno a los requisitos de prueba lo que ha frustrado cualquier tipo de expansión global (o incluso en todo el país).

“Si implementaran un mandato de prueba nacional para viajes aéreos, estaríamos allí para apoyar en la mayor cantidad de aeropuertos posible”, agrega Evans, quien ha estado presionando a gritos por ese enfoque exacto para “hacer que el mundo vuelva a moverse”.

Tanto Satzman como Evans piensan que sus esfuerzos darán frutos. Después de todo, ambos ejecutivos tienen la mentalidad de que las pruebas en el aeropuerto serán una necesidad a largo plazo, relevante durante al menos los próximos dos años y posiblemente mucho más.

Presión de montaje

Tanto para Satzman como para Evans, proporcionar pruebas en el aeropuerto es menos una forma de compensar las pérdidas relacionadas con el covid que un medio para que los viajes aéreos, y por lo tanto sus negocios principales, vuelvan a la normalidad. Como dice Satzman, “no es una gran cantidad de dinero, es un servicio que ofreces para que la gente regrese y puedas ganar dinero con tus otros negocios”.

Lo mismo podría decirse de Lufthansa, que a mediados de noviembre comenzó a implementar pruebas gratuitas y rápidas previas para ciertos vuelos entre Múnich y Hamburgo, en colaboración con la firma alemana de biotecnología Centogene. “Las pruebas exitosas de vuelos completos pueden ser la clave para revitalizar el tráfico aéreo internacional”, dice Christina Foerster, miembro de la junta ejecutiva de Lufthansa Group para clientes, TI y responsabilidad corporativa.

Hay datos que respaldan la idea de que las pruebas podrían restablecer la confianza del consumidor. En un estudio publicado por la Asociación Mundial de Viajes de Negocios (GBTA, por sus siglas en inglés) en octubre, el 76% de los encuestados dijo que las pruebas rápidas antes de la salida, con exenciones de requisitos de cuarentena para aquellos que resulten negativos, serían la mejor manera de abrir los viajes internacionales.

La barrera es un enfoque de retazos para los requisitos de entrada a nivel estatal, regional e internacional, y la falta de un sistema unificado para verificar los resultados. En Hong Kong, por ejemplo, los viajeros deben presentar una “copia física y estampada de los resultados”, dice Evans de Collinson; los viajeros a otros destinos solo necesitan iniciar sesión en un portal de salud para que un agente lo revise.

Satzman no espera que mucho de eso cambie. En EE.UU., como en otros países, una política coordinada para pruebas en aeropuertos requeriría una cooperación sin precedentes entre agencias tan amplias como la Administración Federal de Aviación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero ahora que las infecciones en Estados Unidos alcanzan un máximo histórico, y Europa lucha contra su segunda ola, la necesidad de pruebas se ha vuelto más urgente. Agregue el deseo de hacer que los viajes de vacaciones tan esperados se mantengan, y tendrá una demanda que rebosará de pasajeros menos preocupados por los requisitos de cuarentena que por mantener seguros a sus familiares.

Lento pero seguro

Contra todos estos pronósticos, los esfuerzos de pruebas en los aeropuertos están ganando impulso, gracias a algunos desarrollos recientes. Primero está la reciente y mayor disponibilidad de pruebas rápidas, que han permitido a compañías como XpressSpa pensar un poco más allá. La confiabilidad también es cada vez más positiva: esta semana, la NFL anunció que ha ayudado a demostrar el concepto de una prueba rápida que es tan confiable como los hisopos de PCR.

Luego está el interés de las aerolíneas, que consideran que la adopción generalizada de una vacuna es demasiado remota para satisfacer sus expectativas financieras. “Las aerolíneas son las que unen los puentes aéreos”, dice Satzman, refiriéndose a la participación conjunta de dos destinos en un requisito de prueba previamente aprobado para la entrada. “Nos ven como un socio estratégico porque somos los únicos que estarán en varios aeropuertos”.

Como resultado, Satzman dice que XpressSpa está llevando a cabo negociaciones con casi todas las principales aerolíneas estadounidenses, desde implementar un programa piloto que una aerolínea espera desplegar en todos sus aeropuertos más concurridos hasta agrupar el precio de una prueba de covid previa al vuelo con las tarifas aéreas.

Los siguientes pasos, dicen tanto Satzman como Evans, implican la creación de pasaportes digitales a través de los cuales los agentes de las aerolíneas y los funcionarios de control fronterizo podrían subir y acceder a los resultados, según sea necesario. Imagine, por ejemplo, no poder abordar un avión a menos que haya escaneado su tarjeta de embarque y su aplicación de salud digital en la puerta.

Entonces, dice Satzman, puede ser hora de mirar el próximo capítulo: administrar vacunas además de pruebas y proporcionar servicios adicionales como pruebas de faringitis estreptocócica para ayudar a los pasajeros enfermos a decidir si es prudente abordar un avión.

“Ya sea que llamemos a esto XCheck o alguna otra cosa, sea lo que sea que se convierta, creo que será más grande que el negocio de XpressSpa”, agrega Satzman. “Hay mucho que hacer en los aeropuertos. Y lo vamos a hacer, paso a paso”.

Nota Original:Airport Testing Is a Long-Haul Solution, If It Ever Takes Flight

©2020 Bloomberg L.P.