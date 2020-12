Presumir de un cabello joven, vigoroso y con brillo nunca fue tan fácil. ¡Te contamos el secreto!

04/12/2020 Tonucia, una completa gama de productos para el cuidado de nuestro cabello POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LABORATORIOS RENÉ FURTERER



René Furterer lanza TONUCIA, una completa gama que, gracias a su composición rica en ácido hialurónico de origen vegetal, rellena y redensifica la fibra capilar. Un ritual Pro-Juventud único



El pelo es, en muchos de nosotros, una de nuestras señas de identidad y no hay nada más gratificante que lucir una melena brillante, densa y con volumen. Sin embargo, el cuero cabelludo y el cabello no son inmunes al paso del tiempo y, sujetos al mismo reloj biológico que la piel, pueden acumular signos de fatiga o "envejecimiento" precoz, como un cabello gradualmente menos denso, menos brillante y con menos fuerza. En definitiva, un pelo "sin vida".



Con el paso de los años, las funciones del cuero cabelludo tienen tendencia a ralentizarse, y mientras la dermis se afina, las glándulas que producen el sebo están menos activas. Además, las células de las que está compuesto nuestro pelo se multiplican más lentamente; tanto las que sintetizan el colágeno - responsable de que nuestro cabello esté sano, fuerte y brillante - y la elastina - que hidrata el pelo y lo dota de la elasticidad necesaria para que no se rompa - como las que fabrican la queratina, el principal componente del cabello gracias a su función protectora, que influye notablemente en la buena salud, la fuerza y el buen aspecto de nuestra melena.



Pero no sólo el paso del tiempo influye, ya que las agresiones medioambientales diarias - como la contaminación o la exposición a los rayos UVA - la alimentación y hábitos poco saludables como el tabaco o el alcohol generan un aumento de la producción de radicales libres nocivos para nuestra salud, agravando los problemas de "salud" de nuestro pelo. Como consecuencia de estos factores, el cuero cabelludo puede volverse más seco, e incómodo, el cabello se afina, se encrespa, le falta cuerpo, tonicidad y brillo... En definitiva, ¡tiene "mal aspecto"!



Sin embargo, es posible regenerar, rehidratar y reforzar el cabello frágil y débil, y reactivar una juventud, una densidad y un brillo que creíamos perdido gracias al último lanzamiento de los Laboratorios René Furterer, una completa gama que viene al rescate de nuestro pelo y cuero cabelludo con un ritual de belleza único, TONUCIA NATURAL FILLER.



ACTIVOS EXPERTOS Y NATURALES



Para elaborar las fórmulas TONUCIA NATURAL FILLER, René Furterer ha seleccionado y combinado rigurosamente 3 activos específicos de origen vegetal que, como por arte de magia, redensifican nuestro cabello y le devuelven el brillo, la fuerza y la densidad perdida de la raíz a las puntas.



- Ácido hialurónico like de origen vegetal, extracto de semillas de Tamarindo: antiedad emblemático de los cuidados de la piel, este ácido hialurónico like inédito seleccionado por René Furterer, se extrae de las semillas del Tamarindo de origen vegetal 100%. Poderoso hidratante - puesto que tiene la propiedad de absorber más de 1000 veces su peso en agua - sumerge al cabello en un baño revitalizante, proporciona un confort máximo, flexibiliza el cuero cabelludo y rellena la fibra capilar en toda su longitud, reparando el cabello más fino y fatigado.



- Melisa: un poderoso antioxidante de origen natural 100% que preserva el capital de juventud del cuero cabelludo, limita los efectos de los radicales libres y ralentiza la degradación del colágeno, presente exclusivamente en el Sérum Tonucia Natural Filler.



- Aceite Esencial de naranja: sanea el cuero cabelludo y estimula la microcirculación cutánea, que favorecen el crecimiento de un cabello vigoroso y resistente.







UN COMPLETO CUIDADO PARA DEVOLVER A NUESTRO CABELLO LA JUVENTUD, LA FUERZA, EL BRILLO Y LA DENSIDAD PERDIDA



Con los activos espefícos de origen vegetal de los que os hemos hablado, los Laboratorios René Furterer lanzan un ritual de belleza único para acudir con una completa gama de productos al rescate de nuestro pelo y cuero cabelludo. Un champú, una mascarilla y un sérum que, gracias a su fórmula única, devolverán a nuestro cabello no sólo la juventud perdida, sino también el brillo, la densidad, la fuerza y el volumen que pensamos que nunca recuperaría nuestra melena.



CHAMPÚ REPULPANTE (16.10 euros)



Compuesto por agentes limpiadores respetuosos, sin siliconas y enriquecido con ácido hialurónico like de origen 100 % vegetal, rehidrata el cabello mientras lo limpia con suavidad. Su textura única con bioesferas de aceite esencial de naranja, ayuda a revitalizar y reforzar la fibra capilar desde la raíz.



MASCARILLA REPULPANTE DESENREDANTE (33.90 euros)



Su textura inédita en agua-gel, se funde en el cabello para rehidratarlo y redensificarlo al instante con total ligereza, devolviéndole toda su salud y brillo y consiguiendo que se desenrede fácilmente. Además, su frasco dosificador asegura una utilización óptima, ya que con 2 presiones se libera la dosis justa y asegura una restitución integral de la fórmula.



SÉRUM CONCENTRADO DE JUVENTUD (21 euros)



Enriquecido en antioxidantes gracias a su contenido en melisa, limita visiblemente los efectos del paso del tiempo y, sin engrasarlo, reduce la degradación del colágeno, además de proteger el cuero cabelludo y la fibra capilar de las agresiones medioambientales. Sin apelmazarlo, y como si de una "inyección de densidad" se tratase, el cabello está cada día más denso, rehidratado y resplandeciente de belleza.